Lennujaama iseteeninduspunktis on rohkem baktereid kui tualeti prill-laual

Pühade ajal, kui inimesed reisivad kõige rohkem, võttis insuranceQuotes proove kolmest suuremast Ameerika Ühendriikide lennujaamast, et uurida, millistel pindadel leidub kõige rohkem baktereid, vahendas Lonely Planet.

Igas lennujaamas võeti proovid kuuelt pinnalt, mis teeb kokku 18 proovi. Testiti nii joogiveekraane, toolikäepidemeid, tualettruumi prill-laudu kui ka iseteeninduspunkte. Seejärel saadeti proovid laborisse, et mõõta bakterite, seente ja viiruste keskmine arv ühe ruut-tolli, ehk 6,5 ruutsentimeetri kohta.

Üllataval kombel selgus, et kõige bakterirohkemad on iseteeninduskeskused, mille ekraanidel on keskmiselt 253 857 bakterit ja viirust. Võrdluseks oli joogiveekraanil näiteks ainult 19 881 mikroorganismi ning tualettruumi prill-laual vaid 172.

Lennukisse sisenedes on seal küll mikroorganismide arv oluliselt väiksem kui lennujaamas, kuid sellegipoolest on neid seal rohkem kui kodus. Näiteks lennuki tualeti veelaskmise nupul on mikroorganisme 95 145, istmeesisel toidulaual on neid 11 595 ja turvavöödel 1116. Keskmises majapidamises on köögipindadel keskmiselt vaid 361 bakterit-viirust.

Samuti märkis uuringu koostanud insuranceQuotes, et vastupidiselt levinud arvamusele, ei puhastata lennukeid lendude vahepeal, kuna selleks ei ole mitte mingit ametlikku nõuet. See on puhtalt lennufirma enda otsustada, kas nad soovivad lennukeid vahepeal puhastada või ei.