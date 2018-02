Ryanairi julge lubadus: meist soodsamat lendu sa ei leia

Lisaks jätkuvale täpsuse lubamisele annab Ryanair sõna, et kui reisija leiab soodsama lennupiletihinna, kui see, mida Ryanair pakub, maksab lennufirma kliendile piletihinna erinevuse raha pluss viis eurot.

Ryanairi turundusjuhi Kenny Jacobsi sõnul jätkab lennufirma innovaatilist lähenemist, kuid üks, mis ei muutu, on Ryanairi soodsad hinnad, «mida me lubame, et üle ei trumbata,» kinnitas Jacobs.