Kirjanik Bornhöhe reisikiri: kuhu aga türklane jala tõstab, seal ei kasva enam midagi

Kreekamaa paistis rännumeestele kauni paradiisina. 1828. aastast oli Kreeka vaba riik, kuid Bornhöhe tõdeb siiski kibedalt: «kuhu aga türklane jala tõstab, seal ei kasva enam midagi. Türklased on meistrid kõrbeid looma /…/ Kreekamaa näost on näha, et türklased siin mitusada aastat on valitsenud. /…/ Asi edeneb kaunis aeglaselt ja maa ei jõua ikka veel rahvast toita.»