Soome geipaar loodab võlusõna abil turiste meelitada

«Kui ma plaanin puhkust, siis alati guugeldan, kas koht on gayfriendly – olgu siis tegu puhkusepaiga, hotelli või restoraniga. Ja kui firmad seda välja ei ütle, siis ma sinna ei lähe,» ütles Gay Travel Finlandi looja Hannu Medina Postimehele. «Täpselt samamoodi käituvad noored pered, kes kasutavad puhkust planeerides märksõna «lastesõbralik».»

Hannu ja tema seaduslik abikaasa Raul on nüüd püsti pannud äri, et innustada LGBT-inimesi Soomet külastama. Meeste hinnangul on geituristid väga suur sihtrühm, keda Soomes pole seni märgatud. Mehhikost pärit ja aastaid USAs San Franciscos elanud Raul usub enda sõnul, et Soomel on selles äris suured väljavaated. «Maa on ilus ja riik liberaalne, isegi samasooliste abielud on lubatud,» lisas Raul.

Hannu väitel on nende äriidee lihtne. Nimelt tegutseb Soomes palju geisõbralikke firmasid, kes aga ei julge või pole seni tulnud mõttele seda avalikult välja öelda. «Püüame neile selgeks teha, et sa pead selle välja ütlema, sest tänapäeval inimesed guugeldavad,» selgitas Hannu.

Nii pakuvadki nemad kaks blogijatena LGBT-turust huvitatud Soome firmadele koostööd, kajastades nende tegevust sotsiaalmeedias, tehes muuhulgas videoid, pilte ja tutvustavaid lugusid. «Google armastab blogijaid ja kuvab alati sotsiaalmeedias leiduvat esimesena, hotelli promomaterjalide asemel,» rääkis Hannu. «Seetõttu ongi meiesuguste n-ö mikrotegijate mõju märksa suurem kui tavapärasel reklaamil. Google on koht, kust inimesed otsivad infot, saavad inspiratsiooni, aga teevad ka broneeringuid. See on koht, kus tuleb olla nähtav.»