Bangkoki bordellid ähvardavad linna hävitada

«Seebise massaaži» teenuse puhul tuleb massöör kliendiga vanni kaasa, mis enamasti tähendab tegelikkuses erootilist teenust ja rohket veekasutust. Bangkoki politsei avastas hiljuti mitmes «seebist massaaži» pakkuvas bordellis, et seal kasutatakse ebaseaduslikku põhjavett, vahendas The Sun.

Keskkonnaspetsialistide sõnul aitab ebaseaduslik veevõtmine Bangkoki vajumisele kaasa. Nimelt on Bangkok ehitatud Chaophraya jõe äärsele madalikule ning vee eemaldamine linna soisest aluspinnast paneb linna vajuma, samal ajal kui merevesi on pidevalt tõusuteel. Ekspertide sõnul võib Bangkok merevee alla uppuda juba 2030. aastaks.

Loodusvarade ja keskkonnakuritegude ennetamise ameti esindaja Suwat Inthasiti sõnul kahtlustavad nad, et bordellid on võtnud ebaseaduslikult maa seest põhjavett.

Bangkoki elanike seas muutus ise maapõuest veevõtmine tavapäraseks juba mitu aastakümmet tagasi, kuid kuna nüüd on linn tõelises hävimisohus, on linnavõimud hakanud viimastel aastatel rikkujaid karistama. Karmistunud meetmed on juba isegi vajumist vähendanud tervelt kümme sentimeetrit aastas, kuid kui rohkematele rikkujatele jälile saadakse, väheneb vajumine veelgi. Bordellide liigsele veekasutusele jälile saamine on suur samm edasi, kuna sedavõrd suured veeraiskajad avaldavad linna vajumisele eriti suurt mõju.