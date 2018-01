Tallinna proua: Ida-Virumaa šokeerib oma räpasusega

«Puhka Eestis – loosung on kõigile teada. Selle järgi talitades jäetakse raha kodumaale, aga mida selle raha eest tehakse?» kirjutas rus.postimehe poole pöördunud pensionär Liidia.

Mullu puhkas naine Ida-Virumaa spaades veebruaris ja detsembris, mõlemal korral olid Narva-Jõesuu tänavad puhastamata. Bussipeatusest on Narva-Jõesuus sanatooriumini minna 10 minutit ning kuna tee oli hooldamata, siis tuli ratastega kohvrit sanatooriumini lohistada.

Detsembrikuise puhkuse ajal pöördus ta spaatöötajate poole, paludes neil linnavõime teavitada vajadusest tänavad puhtaks teha. «Jalutada polnud võimalik, inimesed kukkusid,» meenutas naine. Kuid spaast öeldi talle, et tänavate korrashoid pole nende mure.

«Häbi. Kõrval on rand ja liiv – võta ja raputa,» oli pealinnast tulnud naine pahane.

Narva-Jõesuu kommunaalosakonna juhataja Andrei Kusmin kinnitas väljaandele, et linnatänavate puhtusega pole probleeme ning mullu laekus vaid üks kaebus.

«Narva rongi- ja bussipeatuses, mida tegelikult veel pole, jahmatab kõik. Alates R-kioskist, millel on venekeelne kiri «Киоск справок не дает» (kiosk infot ei jaga –toim) kuni tualettideni,» sõnas naine. Biotualetti pole võimalik seestpool sulgeda, aga selle välisküljel on riiv ja huligaanid võivad sind sinna kinni panna.

Aga kõige kohutavam on tualeti olukord. Vaadake fotosid ja te saate ise aru,» rääkis naine. Kuna pole hoonet, ei ole ka kotte kuhugi jätta, need tuleb kogu aeg kaasa tassida.

Ta lisas, et tegu võib ju olla pisiasjaga, kuid seegi seik rikub puhkuse.

Narva linnavalitsuse arenguosakonna juhataja Georgi Ignatjevi sõnul rentis linn biotualeti ajutise peatuse juurde firmalt Cramo Estonia alates 2017. aasta juulist. Selle teenindamise, sh koristamise eest vastutab firma, kes peab seda korra nädalas puhastama. «Kahjuks on sisustuse vargused ja vandaalitsemine selle tualeti puhul muutunud tavaliseks,» tunnistas Narva esindaja.

Ignatjevi sõnul laekus tualeti kohta palju kaebusi ja seetõttu lepiti kokku, et selle tehnilist ja sanitaarolukorda hakatakse kontrollima kaks korda nädalas. «Loodame, et sellega laheneb puhtuse probleem,» lisas ta. Ka lubas ametnik, et linnamajanduse osakond võtab selle objekti suurema tähelepanu alla. Ta palus asutuse külastajatelt vabandust ning pani tualeti kasutajatele südamele käituda seal tsiviliseeritult ning teisi külastajaid austavalt.