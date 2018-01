Juss Haasma Tai rolleriõnnetusest selgus uus detail: avarii põhjustas kohalik kurikamees

Samas nendib mees, et kui esimesed kaks korda käis ta Tais kevadel, siis viimane kord, kui õnnetus juhtus, reisis ta seal kõrghooajal jaanuari lõpus. «Seda oli tunda, et on väga väga palju turiste. Ka maju ja liiklust ja kõike oli palju juurde tulnud» lisas ta.

Pärast õnnetust ei ole ta rohkem Taisse sattunud, kuid loomulikult igatseb ta paljusid asju Tais taga.

«Minu lemmikud rannad, lemmikud restoranid ja toredad kogemused perega on kõik seal. Loomulikult tulevad sellised mõtted peale, kui igatsen päikest,» sõnas Haasma, kuid lisas siiski, et praegu ta Taisse minna ei plaani.

Tai asemel mõtleb Haasma praegu hoopis teiste päikseliste sihtkohtade, nagu Kanaari saarte või Sri Lanka peale. «Tahaks reisida küll, mulle väga meeldib päike. See meeldib meile kõigile,» sõnas mees.

Sama lugu on juhtunud ka teistel

Haasma sõnul on ta nüüd kuulnud kahest juhtumist, kui inimesi prooviti sõidu ajal lüüa. Samuti on ta kuulnud sõidu ajal röövimise katsetest.

«Mõtlesin alguses, et võib-olla see mees röövis minu taskust raha, aga pole ikka võimalik. Minu elupäästja Kristofer sõitis minust veidi eespool ning pööras kohe tagasi, kui oli märganud, et ma kadunud olen. See oli pime rahulik tee ja kedagi teist seal sel hetkel kui ta tagasi tuli enam polnud ja minu jaoks oli see hetk selline unenäoline. Ma ei tea, mis ta tahtis või plaanis,» selgitas ta.

Kummaline on asja juures aga see, et just Haasma õnnetuspaigas on juhtunud selliseid asju veel. Nimelt läksid õnnetusejärgsel päeval mehe sõbrad õnnetuspaika, et roller kraavist ära tuua. Seal oli aga üks kohalik memmeke, kes ütles, et just selles kohas juhtuvadki kummalised õnnetused väga tihti.

Haasma lisab, et tegemist on rahuliku teega, kus ei saa kiirustada. Seal on isegi laternapost, mis pimedal ajal seda kurvi valgustab.