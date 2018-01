Kirjanik Bornhöhe reisikiri 19. sajandist: Egiptuse püramiidid olid ilusad vaid eemalt

Eemalt olid püramiidid olnud ilusad vaadata, kuid lähedalt «ajahambast kurjasti näritud; sile pealiskate on ära pudenenud, kollased kivimürakad katkenud, küljed auklikud, kandid haralised. Alumine jagu on lainetava kõrbeliiva sisse maetud, ülemine ots maha murtud ja tönts kui neegri nina. Ainus asi, mis püramiidide vaatel aukartust äratab, on nende määratu suurus ja vanadus,» kirjeldas Bornhöhe maailmaimeks peetud Giza püramiide.