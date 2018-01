Lennufirma hoiab paberivahetusega kokku 640 000 liitrit kütust

Muutus on tegelikult tõeliselt pisike. Paberi vahetusega kaalub iga ajakiri nüüd 30 grammi vähem, kuid see säästab lennufirmale aastas rohkem kui 640 000 liitrit kütust, mis läheks lennufirmale maksma 236 600 eurot, vahendas Travel and Leisure.

United Airlinesil on 744 liinilennukit, mis kõik suudavad vedada 50- 366 reisijat. Tavaline 737 lennuk mahutab 179 reisijat, mis tähendab, et ajakirjade paberivahetuse tõttu on selline lennuk nüüd viis kilogrammi kergem.

United pole ainus lennufirma, mis läheneb lennuki kaalu vähendamisele innovaatiliselt. 2013. aastal tegid mitmed lennufirmad kummalisi muudatusi. Näiteks Qantas Airways eemaldas päästepaadid kõigilt üle maismaa lendavatelt lennukitelt ning GoAir hakkas palkama vaid naistöötajaid, et hoida meeskonnaliikmete kaal madal.

United lõpetas 2017. aastal ka duty-free esemete müügi õhus, mis aitas kaalu vähenemisega kokku hoida 5,3 miljonit liitrit kütust aastas.

Samuti otsivad lennufirmad abi uuest tehnoloogiast, kasutades kergemaid materjale lennuki mootoris ja kere ehitusel, et säästa kütust ning olla keskkonnasõbralikumad.