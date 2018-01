Tragöödia Tenerifel: keegi ei arvanud, et puhkus võib niiviisi lõppeda

Supluspaigas, kuhu lätlased tormilainete poolt kanti, polnud piiret, nagu tavaliselt tormi ajal, vaid see oli avatud. Valeri sõnul polnud samuti antud hoiatust, et ei tohi supelda.

«Neid laineid on raske ette aimata. Neid võib 10 minutit mitte olla, aga 15 minuti pärast tuleb terve seeria laineid – sett, nagu ütlevad surfajad. Meie sattusime sellesse lõksu, arvates, et kõik on rahulik, kuid jõudis kohale sett kuuest hiiglaslikust lainest, mis uhtusid meid minema,» ütles Valeri.

Lätlane rääkis, et pool tundi pärast seda, kui lained olid nad ookeani kandnud, jõudis kohale helikopter ning nad tõsteti veest välja. Esmalt tõmmati välja hukkunud, sest püüti neid elustada, kuid see ei õnnestunud. Seejärel päästeti alajahtunud Ljudmila ja Valeri.

Lätlased olid rannas olnud kuuekesi. Valeri naine ja Aleksei laps jäid tragöödia hetkel randa. Seltskond oli tulnud spetsiaalselt Tenerife põhjaossa San Juan de la Rambla randa, et nautida sealseid arvukaid ujumiskohti. Koha valis välja Andrei Titov, kes oli nende kohta lugenud ning tahtis näidata neid oma sõpradele. «Mõtlesime, et võimaluse korral lähme ujuma, kuid supluskohas mõtlesid sõbrad ümber. Neile tundus, et see on liiga ohtlik ning ujuma läksin ainult mina. Tegelikult olen ainult mina juhtunus süüdi, kuid ma ei teadnud sealse ilmastiku eripärasid ning hispaania keelt ei räägi. Selline asi juhtus minuga esimest korda elus. Kui parimad sõbrad kaovad, maailm hägustub,» tunnistab Valeri.