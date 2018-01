Video: Aserbaidžaanis saad käe ohutult vulkaanikraatrisse pista

Tänu Aserbaidžaani loodusvararohkele maapõuele leidub seal veel muudki eriskummalist nagu näiteks mudavulkaanid. Mudavulkaane on maailmas vaid tuhande ringis ning tervelt kolmandik neist asub just väikeses Aserbaidžaanis, vahendas Atlasobscura.

Mudavulkaanid pole siiski täitsa päris vulkaanid, kuna nad ei sisalda magmat. Mudavulkaanid tekivad paikades, kus maa-alune gaas leiab haprama koha maakihtides, millest läbi pugeda. Gaas tuleb niisiis sügavamatest maakihtidest ja pressib end pinnale, tuues endaga kaasa ka maapõues oleva muda. Kuna mudavulkaanide põhjustajaks on gaas mitte laamade põrkumine ja magma tungimine maapinnale, on mudavulkaanides olev muda külm. Arvestades Aserbaidžaani palavat kliimat ning mudavulkaanide asetsemist Bakuu lähedal kõrbes Gobustanis, võib vulkaanimuda kohta isegi öelda jääkülm.

Iga pikema perioodi järel koguneb gaas mõne vulkaani all maapõues ning süttib siis põlema, põhjustades suure plahvatuse. 2001. aastal toimus selline mudavulkaani plahvatus Bakuu lähedal olevate vulkaanide juures ning valgusesähvakat oli näha suisa 15 kilomeetri taha.



Kuigi mudavulkaanid on asustusest eemal ning ei seega ei põhjusta plahvatused enamasti probleeme, on teada, et Aserbaidžaani Bozdagh mudavulkaani plahvatuses hukkus kuus karjust ja 2000 lammast.