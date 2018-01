Trumpi luksushotelli külastajad: see koht on täielik si**auk!

Nädal tagasi oli viietärnihotelli keskmine hinne hinnanguportaalis Yelp veel neli. See tulemus on nüüdseks taandunud kahe tärni peale, kuna viimase nädala jooksul on hävitavaid hinnanguid andnud ligi 800 inimest, vahendas The Independent.

Luksushotelli «s**aauguks» nimetavad kommentaarid on vastukaja president Trumpi viimatisele väljaütlemisele, kus ta nimetas mitmeid kohti nagu Haiti ja Aafrika riike «s**aaugu riikideks.»

President tegi sellise märkuse privaatsel kohtumisel ning sai koheselt avaliku halvakspanu osaliseks. Lisaks mõistsid Trumpi sõnad hukka ka ÜRO ja Aafrika Liit. Samuti nimetasid nii demokraadid kui vabariiklased presidendi väljaütlemist rassistlikuks.

Trump proovis päästa, mis päästa annab ja ajas kõik süüdistused tagasi. «Ma pole rassist. Ma olen kõige vähem rassistlik inimene, keda sa intervjueerinud oled,» sõnas Trump ajakirjanikule.

Demokraadist senaator Richard Durbin oli aga kohtumisel kohal ning kinnitas, et president siiski kasutas sellist väljendit.

Mitmed kommentaari jätjad viskavad Trumpi üle muudmoodigi nalja. Michael T kirjutas näiteks: «minu hommikune ajaleht oli tugevalt toimetatud, enamik artikleid oli välja jäetud. Võltsuudised!»

Jakson B kirjutas: «Wow! See koht on tõeline s**aauk. Siin on igal pool venelased, hotelliadministraator haaras mind v****t ja mingi seniilne kõva häälega oranž s***pea segas meie pulma fotosessiooni.

Sarnaseid kommentaare oli jäetud ka Trumpi hotellidele Chicagos ja Hawaiil ja Mar-a-Lagos.

Yelp on nüüdsest Trumpi hotellidele hinnangu andmise võimaluse sulgenud seniks, kuni veebileht suudab tuvastada viimatise tagasiside tõepärasuse.

Trumpi hotelli Yelpi leheküljel seisab teade: «see ettevõte lõi hiljuti meedias laineid, mis tähendab, et pärast seda tulevad inimesed tihti siia lehele oma nägemust nähtud uudistest kirjutama.»

Samuti on kirjas, et kuigi Yelp ei võta uudiste suhtes seisukohta, eemaldavad nad nii positiivsed kui negatiivsed kommentaarid, mis on inspireeritud uudistest ja mitte tõelisest kogemusest selle ettevõttega.

«Selle tulemusena võidakse sinu postitus siit lehelt eemaldada, kuid võite vabalt igal ajal oma mõtteid selle ettevõtte kohta postitada Yelp Talki,» seisis teates.