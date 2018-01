Aafrika päevik: Taxify ja Klavan ehk mida teavad aafriklased Eestist?

Minult on ikka ja jälle uuritud, kas ma saan LAVis ringi jalutades oma põhjamaise välimuse tõttu ka rohkem tähelepanu kui kohalikud. Tuleb tunnistada, et kuigi välimuse poolest ma kohalike seast silma ei paista, siis suu lahti tehes muutun ma kohalike jaoks tõesti kümme korda huvitavamaks.

Muidugi ei soovi ma seda kohalike jaoks liiga lihtsaks teha ja nii proovin alustuseks alati uurida, millised on nende enda teadmised Eestist. Kui vanemad inimesed jäävad tundmatust Eestist kuuldes lihtsalt vait, naeratavad ja vahetavad teemat, proovides nii piinlikku olukorda sattumist vältida, siis nooremad inimesed on julgemad ja siiramad oma emotsioone väljendama.

«Mis riik see Eesti veel on, te olete esimene eestlane keda ma näen ja ma töötan lennujaamas, siin näeb ikka kõiki rahvusi!» – nii hüüdis mulle särava naeratusega poiss Johannesburgi lennujaamas minu passi nähes.

Inimestele, kes esmakordselt Eestist kuulevad, jõuan ma alati kiirelt esitada juba aastate jooksul pähe kulunud reklaamjuttu Skype'ist, IT-riigist ja kaunist loodusest. Siin olles avastasin aga üsna kiirelt, et Skype'i-ajastu on nüüd möödas ning aafriklaste silmad paneb hoopiski särama Eestist pärit taksoäpp Taxify.

Juba paari päeva jooksul tuli välja, et olen Eestit reklaaminud täiesti vale nurga alt! Nimelt teab minu kiire statistika kohaselt iga taksojuht jalgpallur Klavanit ja tema kodumaad. Sealjuures pole ma ise pidanud Klavani kordagi nimetama – Eestist kuuldes hõiskavad kohalikud ise selle rõõmsalt välja. Nii piinlik kui see ka poleks, olen ma ise Klavani suurtest tegudest alles aafriklaste käest teada saanud ning seejärel lähemalt guugeldanud, missuguse mehega siis tegemist on.

Suurim üllatus Eesti teemadel vesteldes saabus aga ühel õhtul kohaliku sõbraga õhtustades, kui tema kaaslane ütles, et kunagi oli Eesti presidendiks Ilves. Kui hetkeks jõudis peast läbi käia juba küsimus, kas Ilves suutis tõesti särava riigijuhina enda olemasolust teadlikuks teha ka aafriklased, siis lähemal uurimisel selgus, et päris nii see tegelikult ikkagi ei ole. Tuli välja, et Toomas Hendrik Ilvese vend elab LAVis ning meiega õhtustanud mees on temaga varasemalt kohtunud.