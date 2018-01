Jaapani kõhedaim vaatamisväärsus: suitsiidimets

Vana-aasta õhtul tegi Youtuber Logan Paul tohutut negatiivset vastukaja tekitanud videopostituse Aokigahara metsast, kus ta filmis enesetapu teinud meest, vahendas news.com.au. Kuigi Logan Paul võttis video kiirelt maha, jõudis siiski juba paljudel tekkida küsimus, mis koht see selline on ja miks inimesed sinna surema lähevad.

Kus Aokigahara asub?

Aokigahara on tiheda taimestikuga mets Fuji mäe loodeosas. Kuna taimestik on seal niivõrd tihe, kutsutakse metsa «puude mereks.»

Fuji mägi on kõrgeim terves Jaapanis ning asub ligi 100 kilomeetri kaugusel pealinnast Tokyost. Aokigahara asub 30 ruutkilomeetrisel alal tardunud laava pinnasel. Laava katab Aokigahara pinnast sealsest viimasest vulkaanipurskest alates, mis leidis aset 864. aastal.

Suures metsas on palju jäiseid koopaid ning mitmed Aokigahara piirkonnad on oma ilu tõttu populaarsed just turistide seas.

Tihe mets pole kahtlemata paik õdusaks jalutuskäiguks. Puud on siin väändunud tihedalt ning pinnaseks olev tardunud laava neelab heli, mis tekitab üsna kõheda tunde. Sajad inimesed tulevad siia metsa oma elu viimseid hetki veetma ning jalutavad metsa sooviga siit enam mitte iial lahkuda.

Kuidas muutus Aokigahara suitsiidimetsaks?

Ajalooliselt usuti, et Aokigaharas kummitab yurei või vaimud Jaapani mütoloogiast. Viimastel aastatel on mets muutunud maailma üheks kõige populaarsemaks kohaks, kuhu inimesed tulevad endilt elu võtma. Olukord on niivõrd tõsine, et Jaapani võimud on pidanud metsa lisama hoiatavad märgid, mis soovitavad külastajatel mõelda oma perekondadele ning õhutavad neid enesetappe ennetavate institutsioonidega ühendust võtma.

FOTO: Atshushi Tsukada/AP/Scanpix Metsas oleval sildil on kirjas: «sinu elu on väärtuslik kingitus sinu vanematelt. Veelkord, proovi mõelda oma vanematele, vendadele ja õdedele ning oma lastele»

2003. aastal leiti metsast 105 hukkunut ning näiteks 2010. aastal registreeris kohalik politsei 200 enesetapukatset, millest 54 olid kahjuks ka edukad.

Enesetappude arv on Jaapanis kõrgeim märtsikuus, mis on lange kokku Jaapani majandusaasta lõpuga. Mõned tulevad metsa suisa telgiga, et siis oma saatuse üle veel järele mõelda.

Jaapanis on enesetappude arv üks maailma kõrgeimaid. Viimastel aastatel on Jaapani valitsus otsustanud Aokigahara enesetappude täpse arvu saladuses hoida, lootusega muuta metsa mainet.