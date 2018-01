Palmide ja päikse asemel ootas halli passiga turiste ees kannatuste rada

«Perega jõulupuhkust planeerides valisime kaua sobivat sihtkohta. Tahtsime uut aastat võtta vastu soojal maal,» rääkis rus.postimehele Jelena A. Pere oli väga rõõmus, leides Helsingi kaudu otsereisi Dominikaani vabariiki. Ta lootis koos mehe, lapse ja sõpradega veeta suurepärase puhkuse.

28. detsembril jõudsid kaks peret õigeaegselt Helsngi Vantaa lennujaama. Jelena sõnul oli osa nende seltskonnast juba jõudnud lennukisse, kui Finnairi töötaja nõudis viisat kahelt tema pereliikmelt, kellel on hall pass ja Euroopa Liidu alaline elamisluba. Kõik selgitused, et Dominikaani Vabariigi Rootsi saatkonna selgituse kohaselt pole viisat vaja, kui riigis viibitakse vähem kui 30 päeva, tulemust ei andnud.

Hall pass pole isikuttõendav dokument

«Selgub, et iga nädal Puerto Platosse lendaval Finnairil ei ole mingit infot sissesõidureeglite kohta,» oli naine nördinud. Jelena sõnul lennufirma esindaja keeldus suhtlemast reisi korraldanud firmaga ning teatas, et ei luba halli passi omanikke lennukile.

«Ta selgitas, et hall pass, ID-kaart ja elamisluba ei ole Euroopa Liidu reisidokumendid. Argumenti, et just nende dokumentidega ületati Soome piir, otsustas meesteenindaja mitte arvesse võtta ja kinnitas, et aliens passport (ilma kodakondsuseta isikule antav välismaalase pass – toim) ei ole üldse isikut tõendav dokument,» sõnas naine.

Pärast ägedat väitlust antud teemal märkasid lennufirma töötajad, et ühes passis on olemas USA viisa. Seepeale läksid töötajate arvamused lahku – üks oleks reisijad lennukisse lubanud, teine oli selle vastu.

Lennufirma viga

Asi päädis siiski sellega, et hallide passide tõttu neid lennukile ei lubatud. Ülejäänud reisiseltskond otsustas ka loobuda, sest ei pidanud mõeldavaks puhkust nii, et maha jääb ühe pere ema ja teise pere isa. Naise sõnul järgnes vahejuhtumile «tüütu» vestlus Finnairi kõrgemate esindajatega, kes olid tema hinnangul ebakompetentsed ja eitasid nende poolt esitatud teavet.

«Oleme kindlad, et Dominikaani vabariigi Rootsi saatkonnal ja reisifirma on täpsem info kui Finnairil. Olles hoidnud meid lennujaamas rohkem kui kaks tundi, soovitasid nad minna hotelli ja oodata vastust seal. Maksma lennuettevõtja keeldus, » jätkab Elena.

Naise sõnul tunnistas lennufirma paar tundi hiljem oma viga formaadis, et «oleme peaaegu kindlad, et te võite lennata Dominikaani» ja pakkus neile võimalust sõita sinna marsruudil Helsingi-Zürich-Madrid-Santo Domingo.

Sihtkohta jõudmiseks vajalikku tarnsporti lennufirma pakkuda ei suutnud. Santo Domingio lennujaama esindaja sõnul tulnuks sinna autoga sõita kolm ja pool tundi. Seltskonnal oleks tulnud see endal organiseerida ja ka kinni maksta.

Kaks päeva väntsutamist

Lootes, et nüüd on katsumused möödas, nõustusid Eesti turistid pakutud tingimustega. «Hiljem selgus, et lennufirma, mitte just väga põdedes, muretses meile kõige odavama piletid minimaalsete mugavustega ja ebamugavate ümberistumistega,» rääkis naine.

Madridi jõudes tuli seltskonnal joosta esimesest terminalist neljandasse ilma peatumata. Lennuväravasse jõudes selgus, et nad jäävad ikkagi maha. «Me lihtsalt ei jõudnud! Ma tahaksin Finnairilt teada, kas nemad ise oleksid suutnud pooleteise tunniga joosta ühest terminalist teise, läbida check-in'i, passi- ja turvakontrolli? Ma arvan, et neil oli meist ükskõik,» sõnas naine. Ta kiidab lennuliini Zürich-Madrid teenindanud Iberiat, mis küll hilines 15 minutit, kuid organiseeris neile nii majutuse kui ka piletid järgmisele reisile.