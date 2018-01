5 lihtsat nippi: kuidas säästa lennupiletitelt kuni 88 protsenti

Lennupiletite ostmisel tuleb aga kaval olla. Dailymail jagab viite tarbijategrupi Which? poolt kokku pandud nippi, mis aitavad lennupiletitelt kokku hoida kuni 88 protsenti.

Õige ajastus

Lennupiletite hinnad pidevalt tõusevad ja langevad, sõltuvalt siis pakkumise ja nõudluse tasakaalust. Üks olulisemaid viise, kuidas lennupiletiraha kokku hoida on oma ihaldatud sihtkoha lennupileteid pikemat aega jälgida ning valida siis soodsaim hetk piletite ostuks.

Lihtsaim viis seda teha on seadistada lennupileteid pakkuvatel lehtedel hinnamuutuse märguanded. Sellisel juhul saadab lehekülg soodsa pileti tekkimisel sulle ise postkasti teate.

Ole paindlik

Reede ja pühapäev on enamasti kõige kallimad päevad reisimiseks. Kui saad olla lendamise päevade osas paindlik, võid säästa suure hulga raha.

Kui aga puhkuse kuupäevad on kindlalt paigas, tasub olla paindlik hoopis sihtkohaga. Mitmel leheküljel nagu näiteks Kayak ja Momondo on võimalik sisestada lennukuupäevad ja väljumispunkti, mille peale otsingumootorid pakuvad nendel kuupäevadel saadaolevaid põnevaid sihtkohti.

Otsi alternatiive

Kuigi kõige mugavam on muidugi lennata kõige vähemate lendude arvuga otse oma kodulinnast, võib suuremate ümberistumiste arv end rahaliselt ära tasuda. Alustades oma lendu Tallinna asemel näiteks Riiast või Helsingist, võid samuti oluliselt raha säästa.

Hoia silm peal

Paljud veebileheküljed otsivad igapäevaselt soodsaid reisipakkumisi ning postitavad neid siis oma lehele. Sellised leheküljed on näiteks secretflying.com, jacksflightclub.co.uk ja fly4free.com.

Väldi lennufirmade lisatasusid

Veel üks lihtne viis soodsalt reisida on unustada äraantav pagas ning mahutada kõik vajalik käsipagasisse. Paljud odavlennufirmad küsivad äraantava pagasi eest üsna kopsaka lisatasu. Samuti tuleb paljude lennufirmade puhul maksta lisaks pardakaartide printimise ning pardal pakutava toidu eest. Plaani oma reis ette, tee check-in kodus ja prindi oma piletid ise välja. Samuti on mõistlik lennule oma toit kaasa pakkida, et lennukis olles ei tekiks kiusatus ülehinnatud toitu osta.