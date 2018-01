Kas Istanbuli on jälle turvaline reisida ?

Terrorirünnak pani Istanbuli turismile paraja põntsu, mis oli juba niigi pärast riigipöörde katset ning mitmeid väiksemaid terrorirünnakuid tugevalt kannatada saanud, vahendas The Sun.

Sellegipoolest on suursugune linn ning ka teised Türgi kuulsad sihtkohad nagu Bodrum ja Antalya taas jalule tõusmas. Eelmise aasta algusega võrreldes, on turistide arv kasvanud juba16 protsenti.

Vastavalt Türgi valitsuse ametlikule statistikale kannatas Istanbuli turism tugevalt terve 2016. aasta vältel ning langes veelgi eelmise aasta alguses toimunud terrorirünnaku tõttu. 2017. aasta jaanuaris langes välisturistide arv järsult tervelt 19 protsenti, kuid aasta teises poolel turistide arv taas tõusis. Juulikuus kasvas turistide arv 37 protsenti ja septembris 30 protsenti, mis kõik kokku tegi aasta 2017. aasta keskmiseks turistide arvu tõusuks 16 protsenti.

«Turismitööstus on tsükliline ning minevikust on näha, et turud, mis on kogenud langust, ka enamasti taastuvad,» selgitas Wyndham Hotel Grupi Ida ja Kesk-Euroopa esindaja Edwin Broers. Ta lisas, et Türgi valitsus on teinud mitmeid samme, et turismitööstust edendada ning see on juba tegelikult vilja kandnud, eriti Istanbulis.

Kuigi Türgi poliitiline õhustik on rahunemas, hakkavad reisijad kõrgendatud terrorismiohuga populaarsetes reisisihtkohtades harjuma.

Atlasglobal Airlines esindaja Ilkan Tekeri arvates mõistavad turistid, et terrorism on rahvusvaheline probleem ning ei lase sel enam oma reisiplaane nii väga segada.

Ta lisas, et kuigi aasta alguses oli neil vähem Istanbuli lendavaid turiste, on nüüdseks jälle reisijaid rohkem. «Meil on olnud hea aasta nii ärireisijate kui ka puhkajate arvu poolest,» sõnas Teker.

Eesti Välisministeeriumi lehel soovitatakse Türki reisijatel endiselt valvsus säilitada:

«Seoses sagenenud rünnakute, kõrgenenud terroriohu ja poliitilise ebastabiilsusega Türgis, soovitab Välisministeerium olla endiselt väga tähelepanelik ja ettevaatlik Türki reisimisel, eriti suurlinnades nagu Ankara ja Istanbul.

Soovitame võimalusel vältida suurlinnade külastamist ning olla äärmiselt tähelepanelik ja tavapärasest ettevaatlikum linnakeskustes, kaubanduskeskustes, turgudel, bussides ja metroos. Avalikes kohtades, sealhulgas lennu-, bussi- ja rongijaamades võib kõrgendatud terroriohu tõttu olla karmistatud turva- ja läbipääsunõudeid ning nende läbimine võib tavapärasest enam aega võtta. Avalikes hoonetes ja kaubanduskeskustes peab järgima ohutusnõudeid, seal võidakse kasutada asjade läbivalgustamist ja metallidetektoreid.

Samuti tuleks ohutuse eesmärgil täielikult vältida meeleavaldusi ja rahvakogunemisi ning neid mitte pildistada või filmida.

Soovitame mitte reisida Kagu-Türgisse. Seoses halva julgeolekuolukorraga Türgi-Süüria piiril soovitame kindlasti vältida reisimist Süüriaga vahetult piirnevatele aladele.»