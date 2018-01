Külmalaine Hispaanias: turistid leidsid päikese asemel eest lume ja jää

Briti puhkajad ei suutnud oma silmi uskuda, kui Lõuna-Hispaanias asuva Fuengirola kuldsete liivarandade asemel valge lume ja jäite eest leidsid, vahendas The Sun.

Suur lumetorm, mis kattis Põhja-Hispaania paksu lumega, on ka Lõuna-Hispaania piirkonda jõudnud.

Paks lumi Hispaanias Torrecaballeroses | FOTO: CESAR MANSO/AFP/Scanpix

Patricia Dugsdale, kes lendas Malagasse ütles, et ei oodanud loomulikult, et ta saaks praegusel aastaajal Hispaanias ujumisriided välja võtta. Kuid see, et ta hakkab rannas lumememme ehitama, ei kattunud ka päris tema ootustega.

▶️Nos llegan estas imágenes de la playa de Torreblanca en Fuengirola, impresionante ❄️ ( Laura Escribano) pic.twitter.com/RSYDxqff3E — Málaga al día (@Malagaaldia1) January 8, 2018

Esmaspäeva õhtu oli selle aasta üks külmemaid terves Lõuna-Hispaanias. Samuti esines äikest ja lisaks lumele sadas ka lörtsi ja vihma.

Tuntud turismikohad olid tühjad ning tänavad ja basseinid kaetud jääkirmega.

Reisija Robert Duggan selgitas: «Minu hotelli juht ütles, et vaid mõned päevad tagasi kõndisid inimesed ringi veel lühikestes pükstes ja T-särgis, nii et ilmselgelt valisin lihtsalt vale nädala millal tulla.»

Ya empieza las máquinas a limpiar la subida al Puerto del León en los Montes de Málaga. Seguimos aquí en la zona, junto al compañero @objtormentas, viviendo la nevada desde las 8 de la mañana. @ecazatormentas @AEMET_Esp @AEMET_SINOBAS @SER_Malaga @PedroCFernandez @Fenicio_112 pic.twitter.com/RrRsjNfVsD — Storm Málaga (@Storm_Malaga) January 8, 2018

Eelmisel nädalal oli näiteks Alicante linna kandis veel ligi 23 kraadi sooja.