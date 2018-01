Kaplinn: palju pingviine, vähe «tõelist» Aafrikat

Kaplinn ehk Cape Town on Johannesburgi järel suuruselt teine linn Lõuna-Aafrika Vabariigis. Aafrika lõunatipus asuv kuurortlinn on viimaste aastate jooksul võitnud üha enam eestlaste südameid. Nii pole minagi Kaplinnast vaimustunud tuttavate reisilugudest viimasel ajal puutumata jäänud.

Mulle kui praegusele Johannesburgi elanikule ei ole see suur Kaplinna ülistamine aga üldse mitte meeltmööda – minu kodulinn on samuti väga tore ja ilus! Seetõttu olin juba lennukilt maha astudes valmis oma kriitikameelele tööd andma: see linn ei saa nüüd nii hea küll olla, kui räägitakse!

Rannaäärsed kohvikud. | FOTO: Erakogu

Esimest puudust ei pidanudki kaugelt otsima. Nimelt seisneb probleem ilmas. Kui kohalikul suvel ehk Eesti talvisel ajal on Kaplinnas isegi liigagi soe, siis ülejäänud aastaaegadel kütteta hotellides viibida pole üldse mitte nii meeldiv. Vaatamata sellele, et surfaritele on Kaplinn ideaalne just tugeva tuule tõttu, on kõle tuul tavaturisti jaoks pigem ebameeldiv kõrvalnähtus.

Teiseks... kahjuks kõigest ühe negatiivse kommentaariga see kõik piirduski, sest olen sunnitud tunnistama, et Kaplinn ongi just täpselt nii idülliline, kui räägitakse.

Kaplinn on ümbritsetud mägede ja ookeaniga. | FOTO: Erakogu

Kaplinn pakub elamusi täie raha eest. Juba lennujaama lähistel saab «tõelist elu» otsiv turist esmaste slummide taustal ära teha kohalike karmi igapäevaelu kujutava pildi, et suunduda seejärel miljonivaatega ookeaniäärsesse hotelli. Kes sõidab aga Kaplinna lootuses tsivilisatsioonist väljas eksootiliste hõimudega kokku puutuda ja näljahäda peatada, peaks teise sihtkoha valima. Kaplinn on väga euroopalik linn ning inimesed elavad siin Aafrika kohta üpris hästi.

Vaatamata sellele on nii mõnedki turistid siia jõudes natuke segaduses. Näiteks nägin juba esimesel päeval, kuidas turistid ulatasid poe ees kerjanud poisile raha asemel veepudeli ning olid pettunud, kui poiss seda januselt jooma ei kukkunud. Sellega seoses tuli mulle meelde, kuidas juba kunagi varem kurtis üks Eesti tüdruk mulle, et aafriklased on tänamatud, sest kerjaja vistkas tema antud veepudeli maha.

Muidugi on selline käitumine ebaviisakas, kuid ka turistid ise peaksid mõistma, et tõenäoliselt ei ole kuurortide kaubanduskeskuste ees seisvad lapsed janus, kui kõigest paari sammu kaugusel on tasuta tualettruumid joodava kraaniveega. Küll aga on lapsed tõesti rahapuuduses ning seega soovitan heasüdamlikel turistidel piirduda rahaliste toetustega, millest abivajajatel ka tegelikult kasu on.

Kaplinna romantilised päikeseloojangud. | FOTO: Erakogu

Võrreldes kohalike karmi eluga on turistide jaoks siin aga paradiis. Kaplinna loodus on imeline: helesinine rannaäär, linna ümbritsevad mäed ja majad mäenõlval vaatega ookeanile. Ning mis kõige tähtsam: üldine linnamelu ja õhkkond on siin üllatavalt meeldivad. Inimesed teevad hommikuti rõdul joogat, sörgivad ookeani ääres ning tänavapildis on näha nii hipstereid, surfareid kui ka valjuhäälseid veganeid.

Kohalike endi sõnul on see võrreldes teiste LAVi suurlinnadega palju rahulikum elupaik – siin toimub vähem, elu on aeglasem ja inimesed võtavad asju vabalt. Kaplinnas on ka märgatavalt vähem elektriaedu ning kui mujal on valge teenindaja pigem harv nähtus, siis siin on see tavaline.