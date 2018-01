Tõeline vedamine: naine oli reisilennukis ainus reisija

Eelmisel nädalal pidi Beth VerSteeg Rochesterist Washingtoni lendama, kuid ta lend tühistati ning naisele pakuti asenduslendu, vahendas The Independent.

Kui naine aga oma lennu värava juurde jõudis, oli ta seal ainus reisija. «Ma mõistsin, et midagi oli valesti, kui olin 45 minutit enne õhkutõusu ootealal ainus reisija,» kirjeldas VerSteeg. Seejärel tuli tema juurde lennujaama töötaja ja kuuldes, et naine ootab lendu just sellele lennukile olevat töötaja öelnud «ma teadsin, et see juhtub!»

Naise sõnul tühistati tema lend ligi kaheksa tundi tagasi ning segaduses lennujaama töötaja andis nii temale kui ka paljudele teistele reisijatele pileti sama lennuki peale. Hiljem selgus, et töötaja leidis ka varasema lennu, mille peale siis reisijad suunati, kuid VerSteeg oli juba jõudnud vahepeal tagasi oma vanematekoju ootama minna ega kuulnud enam teadaandeid. Talle ei antud ka telefoni teel teada, et varasem lend on saadaval, mistõttu ootaski VerSteeg pea kaheksa tundi, enne kui lennujaama naases.

Selgus, et «tühi lennuk» oli mõeldud vaid lennumeeskonna vedamiseks ning reisijaid ei oleks seal pidanud olemagi. Lennukis oli peale tema vaid kaks pilooti ja üks lennusaatja. Kuna lend oli vaid tund aega pikk, kasutas VerSteeg seda peamiselt magamiseks ning ei küsinud süüa ega juua.

«Kuna see oli lühike lend ei küsinud ma midagi. Võib-olla oleks mind eriliselt koheldud, kui ma oleks midagi palunud,» lisas naine.

VerSteegi sõnul ei kuula ta mitte kunagi turvanõuete demonstratsiooni ning tavaliselt paneb selleks ajaks kõrvaklapid pähe, kuid seekord oli teistmoodi. «Ta (lennusaatja) tegi demonstratsiooni topeltkiirusel ning me mõlemad turtsatasime aeg-ajalt kohmetult naerma,» selgitas naine.

VerSteeg jagas oma kogemust Redditi keskkonnas, kus postitus sai kiirelt populaarseks.

Sarnane lugu juhtus eelmisel aastal ka Jet2 reisija Karon Grievega, kes lendas Glasgowst Kreetale ning oli lennukis ainus reisija.