Video: Toronto lennujaamas lahvatas reisilennuk pärast kokkupõrget põlema

Eile hilisõhtul ootas 168 reisijaga pardal WestJeti lennuk väravasse minekut, kui puksiiritav Sunwingi lennuk WestJeti riivas. WestJeti lennuk oli just saabunud Cancunist.



Kuna Sunwingi lennuki sabatiib süttis kokkupõrke tagajärjel põlema ning WestJet oli rajal kehva koha peal, pidid reisijad lennukist väljuma hädaabiliugteed kasutades, vahendas news.com.au.

WestJet pole täpsustanud kas mõni reisija väljumisel ka viga sai, kuid lennufirma kinnitusel on kõik 168 reisijat ja kuus meeskonnaliiget nüüd turvaliselt terminalis.

Sunwing teatas oma sotsiaalmeedia kontodele, et õnnetuse hetkel ei viibinud lennukis ei Sunwingi lennumeeskonda ega ka reisijaid. Nimelt puksiiriti lennukit maismaad pidi.

Video on üles võetud WestJetis oleva reisija poolt ning kaamerasilma ette on jäänud nii põlev lennuk kui ka paanikas reisijate karjed ja evakueerumine:

Twitteris tuletatakse inimestele meelde evakuatsiooniks vajalikku riietust. Äsja Mehhiko kuumusest külma Kanadasse saabunud reisijad pidid pärast evakueerumist asfaldil rannariietes ootama:

Excellent reminder about aircraft clothing etiquette...



Many passengers were dressed in beach wear/no jackets. They just arrived in Toronto from Cancun. Evacuated via slides.



It was -20C outside. #PlanForEmergency #WS2425 pic.twitter.com/aSgWNfppKx