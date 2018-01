New Yorgi lennujaamas põrkasid kokku kaks reisilennukit

China Southern Boeing 777 lennuki tiib rammis õhkutõusu oodanud Kuwait Airlines Boeing 777 sabatiiba, mille tõttu said mõlemad lennukid kahjustada, vahendas Airlive.net. Kõik reisijad said ohutult lennukist välja ning keegi viga ei saanud.

The #PAPD Aircraft Rescue Fire Fighter Unit (ARFF) responded to Terminal 4, JFK, last night; a China Southern 777's wing tip struck the tail end of a Kuwait Airways 777 causing damage to both aircraft. #PAPDPROTECTSNYNJ pic.twitter.com/1g2isyyHD4

Kuwait Airlinesi sõnul pakuti kõigile reisijatele hotellis ööbimist kuni alternatiivsete lennuvõimaluste leidmiseni.

Reisijate arvates ei ole aga Kuwait Airways nende eest piisavalt hoolt kandnud. Pahane reisija Taylor Chan väidab Twitteris, et reisijad pidid tervelt neli tundi ilma toidu ja joogita asfaldil ootama.

On the tarmac for almost 4 hours on @KuwaitAirways and no food or drinks have been given...isn't this a violation of tarmac delay rules? #jfk #kuwaitairways