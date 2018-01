5 lennukit, mis jäid teadmata põhjustel kadunuks

Northwest Orient lend 2501

1950. aasta juunikuus väljus New Yorgist Seattle’i poole 55 reisija ja kolme lennumeeskonna liikmega. Lennuki viimane teadaolev asukoht oli ühe kilomeetri kõrgusel Michigani järve kohal, kui lennuk äkitselt radarilt kadus. Lennuk kadus hetk pärast seda, kui piloot oli palunud luba laskuda 762 meetri kõrgusele. Kuigi järve uuriti pikalt ja põhjalikult ei leitud lennukivrakki mitte kunagi.

Pool sajandit hiljem ehk 2008. aastal väitis üks uurija, et on leidnud märgistamata haua, kuhu on maetud lennuõnnetuse ohvrid. Kaldale uhutud hukkunute surnukehad maeti kohalike poolt ilma ametivõimudele teatamata.

Star Tiger lennuk

1948. aastal lendas Star Tiger lennuk 25 reisijaga pardal Assooridel asuvast Santa Mariast Bermuudale. Kuna ilm oli tuuline, otsustas lennuk tuulte vältimiseks lennata madalamalt. Samuti lendas Star Tiger Lancastri lennuki järel, mis hoiatas Star Tigerit kehvade ilmaolude eest ette. Tuul siiski segas lennukit nii palju, et Star Tiger pidi veidi kurssi muutma, et Bermuudale jõuda.

Kehva ilmaolu jälginud Lancastri lennuk maandus turvaliselt, kuid Star Tiger jäigi kadunuks. Lennukil oli täiesti piisavalt kütust, et ka suurema ringiga kohale jõuda. Arvatakse, et madalalt lennates paiskasid tuuled lennuki merre.

UFO entusiasti lennuk

1978. aastal läks kaduma Frederick Valentichi väikelennuk. Valentich oli 20-aastane UFO entusiast, kes tegi oma tavapärast 240 kilomeetri pikkust treeninglendu kui ta äkitselt teatas raadiosaatjasse, et teda jälitab teine lennuk. Sekundid hiljem lisas mees, et «see ei ole lennuk» ning edasi tulid salvestiselt juba kraapivad metallihääled.

Ametnikud spekuleerisid, et Valentich nägi vee peal omaenda lennuki peegeldust ning sattus segadusse. UFO fännid usuvad aga, et Valentichi röövisid tulnukad. Mõned arvavad, et mees lavastas oma kadumise ise.

Canadian Pacific lennuk Douglas DC-4

1951. aastal väljus Canadian Spacificu lennuk 37 reisijaga pardal Vancouverist Jaapani poole. Lennuk pidi tegema vahemaandumise Anchorages Alaskal. Samal ajal oli tugeva lörtsisaju tõttu nähtavus vaid 500 meetrit ning lennuk jäi kadunuks. Lennuki vrakki pole endiselt leitud ning pole teada ka täpset põhjust, kellelgi pole ka täpselt aimu, miks lennuk alla kukkus.

Malaysia Airlines lend MH370

2014. aasta märtsis kadus jäljetult Kuala Lumpurist Pekingisse suundunud 239 reisijaga pardal Malaysia Airlines lennuk. Lennuki musta kasti uurimise tulemusena arvatakse, et lennuk kukkus alla suurel kiirusel, kuid mis võis alla kukkumise täpselt põhjustada pole teada.

Pärast kolmeaastast otsingut ning mitte ühegi surnukeha leidmist kuulutati 17. jaanuaril 2017. aastal otsingud lõppenuks. Siiani on leitud vaid 33 lennukivraki tükki ning lennuki kadumist ümbritseb endisel hulk vandenõuteooriaid.