Lennufirma lõhkus täielikult muusiku 400-aastase pilli

Myrna Herzog jagab oma ülimat pahameelt Facebookis ning on öelnud suisa, et Alitalia vihkab muusikuid.

Olukorra juures on eriti kahetsusväärne tõik, et pilli näol on tegemist 17. sajandist pärit originaal viola da gamba'ga, mis on muusiku jaoks hindamatu väärtusega.

Lennufirma oli andnud Herzogile lubaduse, et pilli eest kantakse erilist hoolt, kuid pagasilindilt vaatas naisele vastu täiesti katkine pill.

«Tundub, nagu oleks sellest auto üle sõitnud,» ahastas naine.

Veelgi hullem, muusiku sõnul ei võta lennufirma mitte mingisugust vastutust ning samuti eemaldasid nad naise postituse lennufirma Facebooki lehelt.

Myrna Herzog on Brasiilias sündinud Iisraeli vana-muusika stiili viljelev muusik, kes on esinenud tervelt 24 riigis. Herzog mängib vioolat, viola da gambat ja barokk tšellot ning on täielik oma ala ekspert. Lisaks on naine muusikaprofessor ja ka helilooja.

Vaata muusiku postitust Facebookis: