Taani popim turismiatraktsioon võtab külalisi esimest korda vastu ka talvel

The Local kirjutab, et hooajaväline programm nimega «Winter in Tivoli» (tlk Talv tivolis) on üsna laialdane: pakutakse pereüritusi ja paigaldatakse võimsad valgusinstallatsioonid.

Algselt kandis park nime Kopenhaageni suvetivoli, kuid viimased 25 aastat on seal avatud eriüritused ka halloween’i ja jõulude ajaks. Aasta esimesel veerandil on park suletud hooldustöödeks. Kuid seoses 175. sünnipäevaga tehakse sel aastal plaanidesse muudatus ning talviselt valgesse «riietatud» tivoli avatakse külastajatele 2. veebruaril.

Talvised lõbustused kestavad 25. veebruarini, selle aja sisse jäävad nii sõbrapäev, taanlaste koolivaheaeg kui ka püha nimega Fastelavn – vastlad, mida tähistatakse sealkandis veelgi uhkemalt, lapsed kannavad kostüüme ning traditsiooniks on saanud meelelahutused, mida ei unustata ka tivolis. Saab uisutada, piñata’t taguda, joosta jäälabürindis, ja muidugi sõita karussellidega.

Tivoli on üks Taani kõige populaarsemaid atraktsioone – 2016. aastal külastas seda 4,6 miljonit inimest, kellest kolmandik on turistid.