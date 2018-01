ÜRO reastas 10 parimat riiki elamiseks

ÜRO raportis seisab, et maailm on tõepoolest muutumas paremaks paigaks, vahendas India Today. Kuigi 800 miljonit inimest kannatab endiselt nälja käes, on viimase 25 aasta jooksul vaesuspiirist välja tulnud tervelt üks miljard inimest.

Uuringus vaadeldi ligi 200 riiki maailmas ning tähelepanu pöörati paljudele kategooriatele, sealhulgas oodatav eluiga, haridustase, sooline võrdsus ja majanduslik jõukus.

Raporti kohaselt on parimad riigid elamiseks:

1) Hong Kong

Selle Hiina alla kuuluva territooriumi elanikel on ülikõrge oodatav eluiga, tervelt 84 aastat.

2) Ameerika Ühendriigid

Ühendriikide hea koha tabelis tagab sealsete elanike jõukus. Ameeriklased teenivad keskmiselt 44 130 eurot aastas, mis teeb 3677 eurot kuus.

3) Kanada

Kanada elanikel on hea haridustase, nimelt on rohkem kui pooltel kanadalastel kõrgharidus.

4) Island

Saareriigi elanikel on kõrge oodatav eluiga, 82,7 aastat.

5) Iirimaa

Iirimaal on kuritegevuse tase madal. Tapmisi tuleb ette vaid 1,1 inimest aastas 100 000 elaniku kohta.

6) Holland

Siin on kõige väiksem sissetulekute ebavõrdsus maailmas.

7) Singapur

Singapuris on samuti inimestel kõrge oodatav eluiga, milleks on 83 aastat.

8) Taani

Taanis valitseb sissetulekute puhul kõige väiksem sooline palgalõhe.

9) Saksamaa

Alates 2014. aastast on Saksamaal kõrgharidus tasuta ning 96 protsendil elanikest on vähemalt gümnaasiumitasemega võrdne haridus.

10) Šveits

Siin on inimestel hea tervis. Šveitsis elavad inimesed keskmiselt 83 aastaseks ning risk haigusteks nagu HIV, malaaria ja tuberkuloos on madal.