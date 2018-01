Noortekamp ehitas alkoholikeelust kõrvale viilimiseks erasaare

Noored ei soovinud ka seadust rikkuda, mistõttu otsustasidki nad mõõna ajal kaldast umbes 80 meetri kaugusele tehissaare püsti panna, vahendas Lonely Planet. Nad tõid saarele isegi piknikulaua ja toolid, mille ümber said nad siis rahus alkoholi tarbida ja pidutseda.

A group of New Zealanders built an island in a coastal estuary to circumvent a drinking ban on New Year’s Eve https://t.co/BDWYlx3zhb — The Times of London (@thetimes) January 2, 2018

Noorte tegevus tõmbas paljude möödujate tähelepanu, sealhulgas ka David Saundersi, kes pilte seltskonnast meediaga jagas.

«Olin jalutuskäiku tegemas, kui nägid neid mõõna ajal saart ehitamas. Kui tagasi koju suundusin, oli vahepeal olnud tõus, ning noored olid omaehitatud saare peal. Läksin koju ja tõin kaamera,» selgitas Saunders.

Mees lisas, et saar nägi välja nagu suur liivaloss, millelt on tipp maha võetud. Ka kohalik politsei suhtus asja huumoriga ning kommenteeris seika sellega, et uus-meremaalased on leidlik rahvas.

Saundersi sõnul oli kamp oma saarel kella 20-ni õhtul ning kui tuli uus mõõn jättis seltskond oma saare. Järgmisel hommikul oli saar veel alles ning sellega mängisid juba kohalikud lapsed.