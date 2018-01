Goa kontrastid: prügilehmad ja hunnitu loodus

Maandusin Goas varahommikul, kus ootas juba ees mu parim sõbranna. Goa on kuulus oma kaunite randade poolest, kuid leidsime, et nii imelise metsiku looduse ja rikkaliku kultuuriga paigas oleks patt vaid rannas lesida. Võtsime endale rikša, mis kannab siin nimetust tuk-tuk, ning suundusime kohe Sahakari vürtsifarmi poole.

Prügilehmad ja vürtsifarm

Sõit tuk-tuk’iga näeb põhimõtteliselt välja nagu filmis. Väike ja kolksuv kolmerattaline masin vurab osavalt läbi liiklusrägastiku, põikab vahel vastassuunavööndisse ja möödub oma tagasihoidlikul maksimumkiirusel mõne sentimeetri lähedalt lehmadest ja tohutu suurtest logisevatest rekadest. Meie paari ehmatusohke peale lagistas juht ainult naerda.

Lehmad on Goas tõesti igal pool, nii maanteedel, tänavatel, aedades kui ka rannas. Tänaval elavaid lehmi hakkasime peagi prügilehmadeks kutsuma, sest suured loomad sobrasid enamasti toidu leidmiseks just prügikastides.

Olles näinud, mida kõike prügilehmad endale sisse söövad, muutusime ettevaatlikuks ka väikestes restoranides pakutava piima suhtes ning otsustasime seetõttu tihti just taimetoidu kasuks.

Pärast meeleolukat sõitu jõudsime vürtsifarmi. Nagu peagi selgus, on Sahakari vürtsifarm eestlasi kohale meelitanud varemgi, sest vürtside kasulike omaduste tutvustus toodi meile lauda selges eesti keeles.

Pärast vürtside ja vürtsiõlide kohta lugemist näidati meile ubadest pungil kohvipuud, nelgi- ja kakaopuud, piprataime, kurkumijuurt, muskaatpähklit ning teisigi meil veel vähetuntud vürtsitaimi oma looduslikus keskkonnas. Kaneelipuu koore ja nelgi lehe nuusutamine tõi loomulikult ka džunglioludes jõulutunde peale.

Ilmetu pealinn

Pärast vürtsifarmi suundusime Goa piirkonna pealinna Panjimi poole, mis on kuulus oma koloniaalajastust säilinud portugalipärase arhitektuuri poolest. Panjim ise ei ole just muljet avaldav, kuna linn ei hiilga erilise ilu ega kuidagi elavama melu poolest. Jah, kesklinnas on tõepoolest kauneid portugali stiilis ehitisi, kuid neid leiab huviline kahtlemata ka mujalt. Portugali koloniaalminevik kumab läbi terve Goa arhitektuuri ja ka religiooni ning paljudes kohtades on endiselt täiesti katoliiklikud külad.

Kui aga tee siiski Panjimi viib, on seal külastust väärt kaunis katedraal nimega Basilica of Bom Jesus ja kohalik puuviljaturg, mis tulvil värve ja maitseid. Müügilettide taga põõnavate müüjate ja puuviljakuhjadega on see lausa omaette vaatamisväärsus. Ka on Panjimis veidi soodsam kui mujal Goa rannikupiirkonnas, sest Goa hinnad on India sisemaaga võrreldes üldiselt vähemalt kahe-kolmekordsed.

Hipirannast narkourgas

Kella kuue paiku õhtul hakkas juba pimenema ning öömaja peale polnud me jõudnud veel mõelda. Seega haarasime kiiresti järgmise tuk-tuk’i ning suundusime Panjimist põhja jääva hipiranna Anjuna poole.

Kui oma sõidumasinast välja astusime ja veidi ringi jalutasime, oligi käes pilkane pimedus. Rannaäärne alevik tundus pimedas pisike ja küllaltki tühi ning meie lootused mõnd lahedat restorani või paljuräägitud psühhedeelse trance-muusika hipipidusid leida läksid luhta.

Ainsad, mis meenutasid hipikeskuse hiilgeaegu, olid värvilisi riideid müüvad hütikesed ning neis ja igas toiduputkas kõiki kujuteldavaid narkootikume peale pressivad kohalikud. «Tulge, tulge! Meil on kõike, kanepit, seeni, LSDd, heroiini, kokaiini, kõike, kõike!» Viisaka keeldumise peale sai mõni müüja suisa pahaseks, uurides, et kui me ei soovi, siis miks me siia üldse tulime.