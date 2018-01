3 viisi, kuidas unistuse reisiks raha koguda

Isegi kui teenid keskmist või madalamat palka, on reisimine võimalik, kui oskad rahaasju planeerida, vahendas Travel and Leisure. Siin on mõni nõuanne, mis aitab igal reisihuvilisel unistusi teoks teha

1. Alusta «reisifondiga»

Ava pangas kas täiesti eraldi hoius reisimiseks või pane lihtsalt iga kuu kindel summa ümbrikusse. Samuti tasub liituda digikassa teenusega, kus igapäevaselt kaardimakseid tehes igas tehingus eurost puudu jääv sentide arv kantakse automaatselt digikassa kontole. Pead vaid piisavalt meelekindel olema, et kõrvale pandud raha enne reisi mitte mingi hinna eest ei puutu.

2. Automatiseeri säästmine

Ei tasu loota, et kuu lõpus üle jääva raha reisiks kõrvale paned. Enamik inimesi kipub kulutama kogu raha, mis neil arvel on. Selle vastu aitab, kui saadad säästu kohe kuu alguses reisifondi. Internetipangas saab seadistada sellise võimaluse, et kui sissetulek ületab kindla summa, läheb kogu ülejääk automaatselt hoiusele. Näiteks kui sissetulek on 1000 eurot kuus, saad piiriks märkida 900 eurot ning iga kuu palgapäeva saabudes läheb 100 eurot automaatselt hoiuse kontole.

3. Vaata kulutused kriitilise pilguga üle

Kõigepealt peaksid kulutustest hea ülevaate saama. Mille peale kulutad igas kuus kõige rohkem? Kas on midagi, mille arvelt saaksid kokku hoida või mis pole tegelikult sulle vajalik? Kulutustel silma peal hoidmiseks on ka mobiilirakendusi. Proovi näiteks rakendusi nagu Clarity, Mint, You Need A Budget (YNAB) või Wally.