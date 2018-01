Kalade rünnakus sai 73 inimest vigastada

See on kõige kõrgem registreeritud astelraide rünnaku ohvriks langenute arv ühel päeval, vahendas MSN.

40 aastat rannavalves töötanud Claude Panise sõnul on see suurim astelraide põhjustatud vigastuste arv, mida ta elu jooksul näinud on. Panis lisas, et 73 inimest on kõigest need, kellele nemad abi andsid. Tegelik arv võib olla veelgi suurem.

Mehe sõnul on mõõn, madalad lained ja soe temperatuur astelraidele ideaalne keskkond. Kui juurde lisada pühade puhul randa tulnud inimmass, ongi tulemuseks suur hulk vigastatuid.

Astelrai | FOTO: Valerie & Ron Taylor/ Vida Press

«See on lihtsalt katastroofi valem,» ütles Panis.

Eelmisel neljapäeval sai samal põhjusel vigastada 45 inimest, mistõttu avas rannavalve kohapeal astelraide esmaabi keskuse. Seal on toolid ja ämbrid rünnata saanud inimestele.

Panis kirjeldas, et esmaabipunkti tulid inimesed suisa massiliselt. Rannavalve kavatseb inimestele juhtnööre jagada, kuidas astelrai torkega toime tulla. Näiteks tuleks kohe pärast vigastada saamist jalgu mööda liiva vedada.

Samuti soovib rannavalve hakata inimesele jagama keppe, millega vees olles astelraisid eemale peletada. Panis muretseb, et inimesed jätkavad hoolimata hoiatustest vette minemist ning usub, et nad saavad kindlasti astelraidelt torgata.

«See on kohutavalt valus,» kirjeldab mees astelrai torget. See rikub kogu päeva ning ainus, mis üle jääb, on terve päev jalgu kuumas vees hoida, selgitas Panis.