Põnevad paigad, kuhu võiks talvehooajal sõita

Riia rahvusvaheline lennujaam on kokku pannud soovitused, kuhu võiks talvehooajal lennata. Kõikidesse nendesse sihtkohtadesse väljuvad Riiast otselennud.

Ebatavaline toidufestival Islandil

FOTO: ddp images/ Vida Press

Selles riigis erinevad road traditsioonilisest köögist märkimisväärselt. Külastajatel on võimalik proovida töödeldud haikala hákarl’i, merelind lunni, lamba pead ja isegi marineeritud oinamunandeid. Islandil toimub veebruaris või märtsis eriline toidu- ja meelelahutusfestival. Festivali toimumisajal on Reykjavikis palju teha ja õhkkond on eriliselt elav ja nauditav. Tuntuimad kokad tulevad kokku, et luua omapärane menüü, mis vaimustab külalisi Islandi koostisosade värskusega. Kui soovite luua unustamatuid mälestusi, siis tasub seda festivali kindlasti külastada!

Šokolaadifestival Maltal

FOTO: ddp images/ Vida Press

Kõik šokolaadisõbrad võivad nüüd pakkida kohvrid, sest talvehooajal toimub Maltal eriline šokolaadisõpradele pühendatud festival. Hamruni linna iseloomustab lummav ja ajalooline aura, mistõttu on see ideaalne koht, kus endale lubada gurmeešokolaadi maitsmist. Lisaks šokolaadist lookas olevatele müügikioskitele näidatakse festivalil külastajate silmapaaride vaimustamiseks ja maitsemeelte ergutamiseks ka uskumatuid šokolaadiskulptuure. Lisaks šokolaadi maitsmisele on siin võimalik koguda uusi teadmisi, näiteks teavet selle kohta, kuidas pakkuda lõõgastavat šokolaadimassaaži või kakaoteraapiat.

Karneval Tenerifel

FOTO: ddp images/ Vida Press

Tenerifel toimub üks maailma suurimatest karnevalidest – Santa Cruz de Tenerife. Karneval toimub veebruaris ning seda peetakse teiseks kõige populaarsemaks ja rahvusvaheliselt tuntumaks karnevaliks Rio de Janeiro järel. Festival koosneb kahest osast: ametlik karneval, kus osaleb enam kui sada esinejat, sealhulgas «Murgas», «Comparsas» ja «Rondallas». Lisaks on tänavakarneval vabama korraldusega ja meelitab tuhandeid inimesi tänavatele tähistama. Enamik osalejaid kannab maske parimate karnevali traditsioonide kohaselt.

Folgifestival Usbekistanis

FOTO: ddp images/ Vida Press

See festival erineb totaalselt teistest nüüdisaegsetest festivalidest. Festival Boysuni Kevad toimub mägises Boysuni piirkonnas Surkhandarya provintsis. Festivalil on võimalik ajas rännata ning õppida tulekummardajate rituaalide iidseid saladusi ja šamaanikultust, tutvuda silmapaistva piirkonna eluga, kus iidsete rahvaste kultuur ja traditsioonid on hästi säilinud. Selle maagilise festivali ajal on siin justkui omaette maailm ja atmosfäär!

Dubai ostufestival

FOTO: Mint Images/REX/ Vida Press

See ei ole üksnes traditsiooniline ostuparadiis, vaid ühtlasi täiesti uudne seiklus ja tõepoolest ostlejale suunatud paradiis! Sellel talvefestivalil on võimalik imetleda erakordseid paraade, millel astuvad üles tuntud rahvusvahelised artistid, toimuvad silmapaistvad akrobaatide etendused ning saab näha kaunist ja imetlusväärset ilutulestikku. Lisaks on sellel ostufestivalil oluline osa moeetendustel, kust inspiratsiooni ammutada. Sel kuul täitub Dubai inimeste, tegevuse, seikluste ja positiivsete emotsioonidega!