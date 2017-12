5 kahtlastel asjaoludel kadunuks jäänud turisti

Hollandi turistid Panamas

FOTO: RODRIGO ARANGUA/AFP/scanpix

Hollandi turistid Kris Lemers (21) ja Lisanne Froon (22) jäid kadunuks Panamal matkates 2004. aasta aprillis. Hoolimata otsingutest ei olnud mitu nädalat naistest mingit märki. Mitu kuud hiljem leiti nende maised jäänused Panama maakohas, mis DNA testi kinnitusel kuulusid naistele. Kohalike võimude sõnul hukkusid naised matkaõnnetuses, kuid mitte kõik ei usu seda versiooni. Üheksa nädalat pärast naiste kadumist toodi ühe nende seljakott politseile. Kotis oli kaks nutitelefoni, kaks rinnahoidjat, kaks paari päikesepriile, veepudel, Frooni pass, sularaha ning Frooni fotokas, kus olid fotod neist pärast nende arvatavat surmaaega. Seljakott leiti kondijuppide juurest, millest mõned kuulusid kahele hollandlasele, kuid seal oli ka konte kolme teise inimese DNA-ga.

Jaapanlanna Takako Konishi Fargos, Põhja-Dakotas

Takako Konishi oli 28-aastane jaapanlanna, kelle Põhja-Dakota politsei leidis 2011. aastal prügikastide juurest sobramas. Kuna Konishi ei rääkinud sõnagi inglise keelt ning politsei ei sõnagi jaapani keelt tekkis arusaamatus. Naine viidi politseijaoskonda ning kuna kordas vaid linna nime «Fargo» ning tal oli käes käsitsi joonistatud kaart, kus peal oli ka puu, arvas politsei, et naine tuli Fargosse varandust otsima.

Nimelt arvas politsei, et naine otsib 1996. aastal Coen vendade poolt vändatud tumeda alatooniga komöödiasarjas Fargo näidatud miljoni dollari suurust varandust, mis oli maetud Minnesota tühermaale ning märgitud puuroikaga. Kuna politsei ei osanud teda kuidagi aidata, saadeti ta Fargosse mineva bussi peale.

Naise surnukeha leiti Fargost tühermaalt ning nagu hiljem selgus, oli Konishi surm seotud hoopis südamevalu, enesetapukirja ja eks-armukesega Fargost.

Venelanna Valentina Novozhyonova Tai saarel

23-aastane Valentina jäi jäljetult kadunuks Koh Taos 2017. aasta veebruaris. Naise hosteliruumist leiti tema mobiiltelefon, pass ja fotokas ning tema leidmiseks algatati tulemusteta ulatuslik politseioperatsioon.

Asjaolud teeb kahtlaseks see, et samal saarel mõrvati hiljuti julmalt kaks inglast Brits Hannah Witheridge ja David Miller. Noorukite mõrvas süüdistatud võeti küll kinni, kuid väidetavalt tunnistasid mehed end süüdi pärast pikka piinamist, mistõttu ei ole endiselt kindel, kas tõelised mõrvarid on veel vabaduses või ei.

Idülliliselt kaunist Koh Taod nimetatakse seetõttu «surmasaareks».

Iiri ajakirjaniku Jonathan Spolleni kadumine Indias

Iiri ajakirjanik läks 2012. aastal Põhja-Indiasse reisima ning kadus siis salapäraselt. 3. veebruaril rääkis Spollen veel telefonis oma emaga ning ütles talle, et jääb Delhisse mineku asemel siiski Rishikeshi ning plaanib lühikesele matkale minna.

Noormees ütles telefonikõnes emale, et tahab matkale minna paariks nädalaks ja üksi, kuna see oli tema jaoks selline spirituaalne rännak. Pärast telefonikõnet saatis ema pojale sõnumi, et ta endast aeg-ajalt märku annaks, kuid sellest hetkest alates pole Spollenist enam midagi kuulda olnud. Kui kahe ja poole nädala möödudes polnud Spollen emaga ühendust võtnud, teatas naine oma poja kadumisest politseisse.