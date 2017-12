Tuntud näitleja sai Tais puhates maolt salvata

Näitleja jagas sotsiaalmeedias videot, kus ta näitas kõigepealt kaunist loodust ja ümbrust ja siis filmis punast hammustust oma pahkluul, vahendas MSN.

Video on nüüdseks eemaldatud | FOTO: Kuvatõmmis Instagramist/ @lindseylohan

Ta ütles, et see on täiesti kaunis ja imeline paik, kui maohammustus välja arvata.

Sellegipoolest väidab naine, et temaga on õnneks kõik korras ning lisaks soovib ta kõigile head uut aastat.

Lohani sõnul oli tal matkal kaasas oma šamaan, kes ütles talle, et maohammustus toob hoopis õnne.