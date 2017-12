Disneylandi elektrikatkestus jättis külastajad atraktsioonidele lõksu

Kuigi elektrikatkestuse tõttu keegi vigastada ei saanud, olid atraktsioonidele kinni jäänud külastajad sellegipoolest pahased, vahendas The Independent. Külastaja nimega Fienbergi sõnul pidid inimesed ootama tervelt 25 minutit, enne kui nad atraktsioonidelt maha eskorditi.

«Oli lihtsalt pime, aga muusika mängis terve selle aja,» sõnas Fienberg ning lisas, et tõenäoliselt kummitab seesama muusika kinnijääjaid ka uuel aastal.

Sama kurdab ka Danah Boyd, kelle sõnul oli ta kolme lapsega pool tundi atraktsioonil kinni. «See paganama laul tõeliselt kummitab ja lapsed ei lõpeta nüüd selle laulmist,» lisas Boyd.

Mõni külastaja on pahane ka seetõttu, et maksis Disneylandi sissepääsu eest, kuid sisse jõudes selgus, et atraktsioonid ei töötagi.

Lõbustuspargi esindaja Suzi Browni sõnul mõjutas elektrikatkestus atraktsioone Fantasylandis ja Toontownis, kuid pärastlõunal oli kogu Disneylandi elekter taastunud.

PARKS UPDATE: The Disneyland Resort is very busy today. Please check the Disneyland App for the latest wait times and schedules to plan your day.