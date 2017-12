Kas teadsid? 5 riiki, kus jõulude tähistamine on karistatav

Tadžikistan

Khojand linn Tadžikistanis | FOTO: mauritius images GmbH / Alamy/ Vida Press

Tadžikistan on moslemite enamusega endine kommunistlik riik Kesk-Aasias, mis on keelustanud jõulupuud ja kinkide jagamise jõulude ajal. Samuti on keelatud ilutulestiku laskmine, jõulutoidu söömine ning jõulude ajal heategevuslike rahakorjanduste korraldamine. Loomulikult on keelatud ka jõuluvanad/näärivanad.

Põhja-Korea

FOTO: Richard Jones/REX/ Vida Press

Põhja-Korea on jõulude suhtes suisa nii vaenulik, et oli 2014. aastal valmis jõulude vältimise nimel Lõuna-Koreaga pea sõtta minema. Nimelt hakkasid Lõuna-Korea kristlased piiri lähedale kümne meetri kõrgust jõulupuud ehitama. Põhja-Koreale see plaan aga ei meeldinud, nimetades puud psühholoogilise sõja vahendiks ning lubades jõulupuud pommitama hakata. Selle peale jättis Lõuna-Korea jõulupuu plaanid katki. Põhja-Koreas ei ole lisaks jõuludele ka mitte ühtegi muud püha, kui need pole just seotud diktaatori või tema eelkäijate vägevuse tähistamisega.

Brunei

FOTO: Adrian Wojcik / Alamy/ Vida Press

Brunei sultan teatas, et kui kohalikud moslemid peaksid jõule tähistama, ootab neid ees viieaastane vanglakaristus. Mitte-moslemid tohivad jõule tähistada, kuid vaid oma suletud kogukondades. Moslemitega ei tohi mitte-moslemid jõuludest isegi mitte rääkida. Igasugused avalikud jõulupidustused on samuti keelatud ning karistatavad.

Saudi-Araabia

FOTO: Photosindia / Alamy/ Vida Press

Pole kuigi üllatav, et range Islami teokraatiaga Saudi Araabias pole jõulude tähistamine lubatud. 2015. aastal väljendas valitsus oma jõulude-vastasust ajalehes Arab News. Nimelt selgus, et riiklikud haiglad olid lubanud oma mitte-moslemitest töötajatel haigla ruumides jõule tähistada, mis polnud riigijuhtidele teps mitte meeltmööda. Saudi Araabias pole lubatud tähistada ei Jeesuse, ega ka Islami prohveti Muhamedi sündi, kuna nende arvates on viib sünnipäevade tähistamine tähelepanu olulistelt asjadelt eemale.

Somaalia

FOTO: John Seagle / Alamy/ Vida Press

Somaalia keelustas jõulud juba mitu aastat tagasi, kuid iga aasta annab Somaalia valitsus välja teadaande meeldetuletuseks, et jõulude tähistamine on ebaseaduslik. Somaalia riigijuhid väidavad, et jõulud ei sobi Islami põhimõtetega kokku ning samuti andvat jõulude tähistamine terroristidele põhjuse ründamiseks. Jõulude ajal on tänavatel suuremad politseijõud, et iga väiksematki jõulude tähistamist märgata ning lubamatu pidustus koheselt lõpetada.