10 paika maailmas, mis näevad välja kui teiselt planeedilt

Maa on ülimalt mitmekesine planeet, kus pea igal kontinendil on erinevad kliimavöötmeid, pinnavomid ning taimestik. Earthtripper on kokku kogunud kümme kõige erilisemat kohta maamunal, kus ringi käies tunned end kui teisel planeedil.

Dallol vulkaan, Etioopia

Dallol vulkaan | FOTO: /Caters News Agency/Scanpix

Lisaks sellele, et Etioopias asuv Dallol vulkaani ümbrus on üks palavamaid kohti maailmas, on siin palju värvilisi ja happelisi kuumaveeallikaid, gaasilisi geisreid ning soolakogumeid, mis teeb selle imekauni paiga täiesti erakordseks.

Grand Prismatic allikas, USA

Grand Prismatic allikas | FOTO: /Caters News Agency/ Scanpix

Kuigi see kaunis kuumaveeallikas tundub pärinevat mõnelt kaugelt planeedilt, asub see tegelikult Wyomingis, Ameerika Ühendriikides. Grand Prismatic on kolmandana suurim kuumaveeallikas terves maailmas, kuid see pole põhjus, miks inimesed siia tulevad. Grand Prismatic kuumaveeallikat ümbritsevad hoopis kaunid vikerkaarevärvides pinnamoodustised.

Natroni järv, Tansaania

Natroni järv | FOTO: Owen Newman/Scanpix

Roosa Natroni järv on kui ulmefilmist, kuid järve värv on 100 protsenti päris. Järve muudab roosaks punavetikas, millele Natroni on 50 kraadine veetemperatuur ning madal PH tase ideaalseks kasvulavaks.

Zhangye Danxia, Hiina

FOTO: Xinhua/Xinhua/Sipa USA/ Scanpix

Zhangye Danxia vikerkaarevärvid on moodustunud mäe eri liivakihtidesse 24 miljoni aasta jooksul. Zhangye Danxia on niivõrd ebamaine, et selle looduslikku moodustumist on suisa raske uskuda.

Salar de Uyuni, Boliivia

Salar de Uyuni | FOTO: imago stock&people/imago/imagebroker/ Scanpix

Boliivias asuv Salar De Uyuni on maailma kõige suurem soolamadalik ning seda peab oma silmaga nägema, et selle olemasolu uskuda. Soolamadalik katab 10 500 ruutkilomeetri suurust ala ning selge ilmaga on raske öelda, kus lõpeb soolaväli ning algab taevas.

Hang son Doong, Vietnam

Han Son Doong | FOTO: Urs Zihlmann/Caters News Agency/ Scanpix

Hang Son Doong on maailma kõige suurem koobas. See on nõnda sügav ja lai, et mahutaks vabalt endasse väiksema linna koos 40-korruseliste pilvelõhkujatega! Väikesed augud koopa laes lasevad ka piisavalt päikesevalgust sisse, et koopas saaks kasvada maa-alune mets.

Socotra saar, Jeemen

Socotra saar | FOTO: LE PICTORIUM / Alamy/ Vida Press

India ookeanis asuv Socotra saar on üks erilisemaid paiku maailmas. Socotra on tuntud oma kummalise kujuga puude ja taimestiku poolest. Kuna kolmandikku saarel olevatest taimeliikides ei eksisteeri mitte kusagil maailmas, tekib siin tõesti tunne, et tegemist pole planeet Maaga.

Valle de Luna, Tšiili

Valle de Luna | FOTO: RooM the Agency / Alamy/ Vida Press

Kui oled alati unistanud Kuule maandumisest, siis külasta Tšiili kuuorgu, kus tunned, et su soov on täitunud. Kuuorg paikneb Atacama kõrbes ning mitmed aastad erosiooni on jätnud siia palju kuivanud jõesänge ning üksikuid pinnasetorne, mis jätab tõelise kuumaastiku mulje.

Fly Geyser, Nevada, USA

Fly Geyser | FOTO: aerial-photos.com / Alamy/ Vida Press

Fly Geyser ei jäta mitte lihtsalt teise planeedi pinnavormi muljet, vaid tundub suisa justkui oleks see mõne teise planeedi elanik. Kivimite moodustis on tekkinud kogunenud mineraalidest, mis pärinevad selle all paiknevast geotermaal geisrist.

Värvitud künkad, California, USA

Värvitud künkad | FOTO: Pierre Leclerc Photography / Alamy/ Vida Press

Värvitud künkad tunduvad pigem Marsi pinnasest pärinevat, kuid eriline pinnavorm asub hoopis Lassen rahvuspargis Californias. Künkad on omandanud oma erakordse värvi vulkaanilise tuha oksüdeerumisel.