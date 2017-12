Reisime Barcelonas: Kataloonia pealinnas on nii jalgpalli kui seksi

Barcelonal on rikas ajalugu, mille märksõnadeks on Rooma impeeriumi kolooniaalaeg, tume gooti ajastu ning merede valitsemine 14 sajandil. Terve linna arhitektuuris on näha Kataloonia modernistlikus stiilis hooneid, neist kuulsaimad muidugi Güelli ja Gaudi poolt disainitud majad. Siin piirkonnas tegutsesid ka sellised kuulsad abstraktsionistid nagu Dali, Picasso ja Miro. Barcelonas asub tervelt kaheksa UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluvat paika, mis kõik väärivad eraldi külastamist. Mere äärest sõida mööda köisraudteed lummava vaatega Montjuic lossi ning sealt jaluta edasi Olümpiaparki.

Vaade Montjuicilt | FOTO: Anna Serrano/ Vida Press

Kuigi linnas on päris mitmekülgne ühistransport siis kõige mõnusam viis liiklemiseks on siiski jalgratas. Sellega pääseb ligi ka kohtadesse, kuhu muude liiklusvahenditega ei saa ning jala käimiseks võib Barcelona väga väsitav olla.

Turistide meelispromenaad on kahtlemata Las Ramblas. Selle laia tänava teevad mõnusaks mitmed tänavaartistid, kes oma talendi näitamisega kitsid pole. Las Ramblasel asub ka traditsiooniline linnuturg, kuhu lapsed oma vanemaid toovad, et nood koju mõne uhke papagoi või jänese ostaksid. Üldiselt on Las Ramblas täis ka suveniiriputkasid ning kohvikuid. Kindlasti tuleb minna sealssamas lähedal asuvale Boqueria turule, kuhu tuuakse kohale linna värskeim kraam. Siin tasub aga olla ettevaatlik ja oma asjadel silm ja käsi peal hoida, kuna Barcelona kesklinnas on väga suur taskuvaraste kontsentratsioon.

Las Ramblas tänav | FOTO: Anna Serrano/ Vida Press

Jalgpall on parem kui seks?! See linn pakatab mõlemast. Ei saa rääkida Barcelonast ning mitte mainida FC Barcelonat, paljude eestlaste lemmikklubi. Muidugi oleks äge minna UEFA Meistrite Liiga mängule, kuid ka Hispaania karikasarja mängud loovad vinge atmosfääri. Meistrite Liiga mänge kannavad üle kõik endast lugupidavad baarid. Kogu jalgpallindusele lisaks võib öelda, et Barcelona on üks seksikas linn. Sport teeb inimesed ilusaks ning kuna siin on suurema osa ajast soe siis tänavapildis on miniseelik ning kontsakingad tavapärased.

Barcelona Ülikool on Kataloonia vanim, see asutati 1450. aastal. Kuid tasuta külastamiseks on sobiv hoopis teine kõrgharidusega seotud asutus. Ma ise olen suur raamatute sõber ning Barcelonas asub üks maailma kõige ilusamaid raamatukogusid- Pompeu Fabra ülikooli raamatukogu. Kõrged gooti-stiilis telliskivi võlvid, avarus ning muidugi tohutu hulk hästi paigaldatud raamatuid teevad selle hoone seest eriti nauditavaks.

Tapas baarid on Barcelona jaoks ikoonilised, siin võib leida erinevat stiili, vanust ja rahakoti paksusele mõeldud baare. Tapas on väiksed ampsud, mida saab enda õlle kõrvale valida. Ajalooliselt said tapased alguse nii, et sooja ilmaga kärbeste õlle sisse lendamise vältimiseks kaeti klaas väikse võileivaga. Tänapäeval on variatsioone igale maitsele.

FOTO: Ros Drinkwater/REX/ Vida Press

Ei saa külastada Hispaaniat ning mitte süüa Vahemereäärses linnas imemaitsvat paellat. Võiks ära proovida ka Barcelonas legendaarsed La Bomba tennisepalli suurused kartuli kroketid. Magustoidu osas on eriline Crema Katalana, mis natuke meenutab Creme Brulet, aga ärge seda muidugi kohalikele öelge.

Barcelona on reisimiseks alati hea valik. Temani on lihtne jõuda, kas otselennu või mitmete ümberistumisvõimalustega. Katalanid on uhke rahvas, kellele meeldib külalistele regiooni olukorda enda vaatevinklist avada. Seda siis eelkõige mõnes mõnusas tapas baaris, siis kui jalgpall parasjagu päevakavas pole.