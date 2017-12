Millises Euroopa riigis on jõulude tähistamine kõige odavam ja millises kõige kallim?

Alkohol

Suurbritannia on tuntud oma kõrge alkoholihinna poolest – 0,5-liitrine kann õlut maksab siin keskmiselt 3,40 eurot, kallimates piirkondades (näiteks Sarrey’s) võib hind küündida ka 5 euroni. Seevastu Tšehhis saab kannu õlut isegi vähema kui 0,90 euro eest – peaaegu neli korda odavamalt kui Suurbritannias. Veel odavam on Ukrainas – siin maksate õlle eest umbes 0,50–0,60 eurot, uurisid asja digitaalse alternatiivpanga Revolut finantseksperdid.

Eurooplased, kes soovivad pühade ajal šampust juua, peaksid kavva võtma reisi Eestisse – siin saab pudeli šampust kõige odavamalt ehk 22–23 euro eest, samas kui Londonis maksab üks pudel ligikaudu 33 eurot. Siiski kõige kallima šampuse kategoorias tuleb võitjaks Praha, kus pudel šampust maksab koguni 55 eurot.

Euroopa riigid, kus kann õlut maksab kõige vähem:

Ukrainas 0,50–0,60 eurot Tšehhis 0,90 eurot Bulgaarias 0,96 eurot

Euroopa riigid, kus kann õlut maksab kõige rohkem:

Norras (Oslos) 8 eurot Prantsusmaal 5,28 eurot Šveitsis (Zürichis) 5,23 eurot

Transport

Enamasti kaasnevad pühadeajaga teekonnad – küll rongisõit koju, taksosõit pärast pidu või lihtsalt sõprade ja sugulaste vedamine autoga. Takso hind oleneb muidugi alati sõidu eesmärgist, kestusest ja valitud marsruudist, aga Londonis maksab keskmine taksosõit (arvestades 3 km teekonnaga) 10,63 eurot.

Bulgaarias Sofias maksab taksosõit umbes 2,15 eurot. Kui aga kaalute takso võtmist Zürichis, tasub veel korra kaaluda, sest siin käite 3 km teekonna eest välja kogunisti 21,75 eurot.

Euroopa kõige odavam takso (3 km teekonna kohta):

Vilniuses 1,80 eurot Bulgaarias Sofias 2,15 eurot Poolas Varssavis 3,48 eurot

Euroopa kõige kallim takso (3 km teekonna kohta):

Šveitsis Zürichis 21,75 eurot Inglismaal Londonis 10,64 eurot Norras Oslos 8,99 eurot

Kui sõita jõuluks koju, tuleb kõige kallimana taas esile Šveits (arvestades 100 km teekonna keskmist hinda). Selles riigis maksaks seesugune teekond umbkaudu 47,44 eurot, samas Ukrainas on selline reis kõige odavam – keskmiselt 1,56 eurot. Odavamate rongipiletitega riikide hulka pääseb ka Eesti, kus keskmine hind jääb 5,33 euro kanti.

Euroopa kõige odavamad rongipiletid:

Ukrains 1,56 eurot Bulgaarias 2,84 eurot Lätis 3,04 eurot

Euroopa kõige kallimad rongipiletid:

Šveitsis 47,44 eurot Suurbritannias 23,44 eurot Hollandis 21,86 eurot

Kingitused

Kui otsite kingitust tõelisele uute tehnoloogiate gurmaanile, torkab tõenäoliselt pähe iPhone X. Kõige suurem väljaminek sellise kingituse eest (aluseks on võetud 64 GB mahuga telefon) ootab Ungaris, kus see maksab koguni 1252,94 eurot. Hinnavahe kõige odavama osturiigiga küündib isegi 200 euroni. Kummaline küll, aga kõige odavamalt kogu Euroopas saab iPhone X’i Šveitsist – siin on telefoni hind 1048,50 eurot. Eesti, kus iPhone X maksab 1169 eurot, jääb väiksema hinnaga riikide hulka.

Euroopa kõige odavam iPhone X:

Šveitsis 1048,50 eurot Suurbritannias 1133,50 eurot Luksemburgis 1136,20 eurot

Euroopa kõige kallim iPhone X:

Ungaris 1252,94 eurot Taanis 1212,39 eurot Rootsis 1209,90 eurot

Jõulukuused

Ilma kuuseta on jõule peaaegu võimatu ette kujutada. Olenevalt suurusest ja sordist võivad eluskuuskede hinnad igas riigis märkimisväärselt erineda. Suurbritannias on elusa puu keskmine hind 29 eurot, aga leida võib isegi 115-euroseid kuuski. Bulgaarias on jõulukuuse keskmine hind vaid 13 eurot, Leedus jääb see 22 euro kanti. Itaallaste valik langeb sagedamini kunstkuuse kasuks, sest nende juures on elusa puu keskmine hind koguni 70 eurot!

Euroopa kõige kallimad jõulukuused:

1. Itaalias 70 eurot

2. Šveitsis 35,20 eurot

3. Rootsis 30,12 eurot

Euroopa kõige odavamad jõulukuused:

Bulgaarias 13 eurot Rumeenias 15,08 eurot Poolas 15,40 eurot

Pidusöök

Peale jõulukinkide kulub suur osa pere eelarvest ka pidusöögi valmistamisele. Briti perekond kulutab selleks keskmiselt 197 eurot, seejuures kalkun maksab umbes 23 eurot, samas Poolas maksab umbes sama palju kaaluv lind ligikaudu 5,23 eurot ja Eestis 16 eurot. Kilogramm porgandit maksab Eestis keskmiselt 0,29 eurot, Inglismaal umbes 0,51 eurot, aga Šveitsis peaks selle koguse eest välja käima koguni 2,23 eurot.

Euroopa kõige odavamad kalkunid:

Ukrainas 3,88 eurot Poolas 5,23 eurot Rumeenias 8,41 eurot

Euroopa kõige kallimad kalkunid: