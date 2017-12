Laias maailmas tähistatakse jõule teisiti kui Eestis

Gröönimaa

Juullimi Pilluarit!

Gröönimaal on poleeritud morsakihvad tavapärane jõulukink. | FOTO: Sven-Erik Arndt/ Vida Press

Gröönimaa on üks neist õnnelikest paikadest, kus valged jõulud on garanteeritud. Saare polaaraladel elavad inuitid, kes kingivad jõuluõhtul üksteisele traditsioonilisi esemeid, nagu kelgud, poleeritud morsakihvad või hülgenahast kindad. Kõik külaelanikud saavad kingituse ning jõuluõhtul käivad lapsed majast majja ja laulavad jõululaule. Jõuluõhtul on ka jumalateenistus, kuhu paljud tulevad inuiti rahvariietes.

Karmi kliima tõttu Gröönimaa puid ei kasva, mistõttu tuleb jõulukuused mujalt sisse tuua. Jõulupuud kaunistatakse küünalde, värviliste kuulide ning hülgenahast tehtud paunakestega. Samuti on levinud kaunistus akendele pandavad säravad tähekesed. Kuna Gröönimaal on talvel polaaröö ning jõulude ajal päike ei tõusegi, on akendel säravad tähekesed hubane valgusallikas.

Jõulutoidud on Gröönimaal meie jaoks üsna ebatavalised. Näiteks süüakse seal mattak’i, mis on vaalanahk koos veidikese vaalarasvaga. See maitseb nagu värske kookospähkel, aga kuna vaalanahk on närimiseks liiga vintske, neelatakse mattak’i tükid lihtsalt tervelt alla. Teine jõulutoit on kiviak – Arktika linnu algi toores liha, mis on seitse kuud hülgenaha sisse keeratuna maha maetud olnud. Kuigi poolkõdunenud linnuliha ei kõla ilmselt isuäratavalt, on see Gröönimaal tõeline delikatess.

Jõululaua eest ei vastuta Gröönimaal mitte naised, vaid hoopis mehed. Tava näeb ette, et jõululaupäeval hoolitsevad mehed naiste eest ning serveerivad neile toitu ja kohvi.

Jõulusöömaajale järgneb mäng, mille käigus antakse laudlina all käest kätte edasi mingit eset, mis peaks tekitama kerget vastikust. Näiteks võib see olla külmutatud muna, mis on mässitud niiskete rebasenaharibade sisse.

Gröönimaa väidab nagu Soomegi, et jõuluvana elab just nende juures või vähemalt tuleb sinna suvel n-ö talvituma. Kohalike sõnul elab jõuluvana Gröönimaa põhjaosas Uummannaqi linna lähistel.

Prantsusmaa

Joyeux Noël!

Prantsusmaal on kombeks kaunistada jõulude ajal nii tänavaid kui kodusid Jeesuslapse sõime tegelastega. | FOTO: Godong / Alamy/ Vida Press

Prantsusmaal leiab jõuluajal Jeesuslapse sõimesid nii kodudest kui ka tänavakt. Huvitaval kombel on prantsuse Jeesuse sõime ümber peale Neitsi Maarja, Joosepi ja tarkade ka sellised tegelased nagu lihunik, pagar, politseinik ja preester.

Prantsusmaa kodudes on jõuluõhtul kombeks põletada jõulupakku, see on alati kirsipuust ning vahel piserdatakse seda enne süütamist meeldivama lõhna saamiseks punase veiniga. Jõulupakk ja küünlad põlevad kogu jõuluöö ning lauale jäetakse ka toidu- ja joogipoolist, juhul kui Neitsi Maarja ja Jeesus peaksid öösel läbi astuma.

Prantsusmaal kutsutakse jõuluvana Père Noëliks ning riigi idaosas käib temaga kaasa ka Père Fouettard, kes on musta riietatud mees.

Jõulueinet süüakse kas jõululaupäeva hilisõhtul enne kesköist kirikuteenistust või siis pärast teenistust esimese jõulupüha varahommikul. Prantslaste jõululaualt leiab röstitud kalkuni või hane kastanitega, austrid, foie gras’, homaari ning mitmesugused juustud. Magustoiduks süüakse puuhalukujulist kooki nimega bûche de Noël. Mõnes Prantsusmaa piirkonnas on jõulude ajal tavaks süüa tervelt 13 erinevat magustoitu.

Madagaskar

Arahaba tratry ny Noely!