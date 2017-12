Nii uskumatu kui see ei tundu, väisab igal aastal Eestit umbes 15 000 Jaapani turisti. Sama uskumatu on aga see, et keskmiselt veedavad kauged külalised Maarjamaal kõigest poolteist päeva. Kuidas aga leida võimalusi, kuidas jaapanlasi kauemaks Eestisse meelitada?