Air Baltic käivitab märtsist otselennu Tallinnast Londonisse

«Lisades Londoni meie Eesti otselendude võrgustikku näitame kuivõrd oluline on meie jaoks Eesti turg ja siin elavad inimesed. Järgmisel suvel pakume vähemalt seitset otselennu võimalust Eesti pealinnast, tagades sellega Baltikumi parima ühenduse Euroopa, Skandinaavia, SRÜ ja Lähis-Ida riikidega läbi otse- ja ühenduslendude,» ütles Air Balticu juhatuse esimees Martin Gauss pressiteate vahendusel.

Lend Tallinna ja Londoni vahel kestab vähemalt kolm tundi. Ühesuuna pileti hind, mille sees on nii lennujaamade maksud kui ka muud teenustasud, algab 29 eurost.

Air Baltic Corporation pakub otselende Riiast, Tallinnast ja Vilniusest rohkem kui 60 sihtkohta Euroopas, Skandinaavias, SRÜ-s ja Lähis-Idas. Ettevõte on asutatud 1995. aastal. Selle peamiseks aktsionäriks on Läti riik, mille käes on 80,05 protsenti aktsiaportfellist.

Lennufirma lennupark koosneb 27 lennukist. Sellesse kuulub neli Bombardier CS300, 11 Boeing 737 ja 12 Bombardier Q400Next Gen lennuvahendit.