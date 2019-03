Hotellitöötajad paljastavad: mida võib ja mida ei tasu hotellitoast varastada

Hotellitoad on täis asju, mida oleks mõnus kohvrisse toppida: väikesed šampoonid ja seebid, mugavad sussid ja hommikumantlid...

«Inimesed varastavad kõike, mida saavad,» avaldab väljaandele Travel & Leisure David Elton, kes on hotelliketi Home Grown üks omanik. «Hommikumantlid, riidepuud, voodipesud, madratsikatted, käterätid, padjad, prill-laua katted – praktiliselt kõik, mis toas on.»

Hotelliomanikud ei pane üldiselt pahaks, kui sa võtad kaasa tualett-tarbeid, kui aus olla, siis nad on sellega arvestanud. Neid hiljemgi kasutades tuletavad need sulle meelde selles hotellis viibimist ning veenavad sind seda taas külastama. Aga kuidas on ülejäänud kraamiga, nagu näiteks rätikud ja hommikumantlid?

«Tegemist on kuritööga,» ütles Metropolitani politsei esindaja. «Kui meile esitataks kaebus, siis me ka tegeleksime selle uurimisega.» Ning inimesed ka on kuritöö eest karistust kandnud. Nigeerias näiteks mõisteti naine kolmeks kuuks vangi, kui ta varastas hotellist kaks käterätti.

NBC aga vahendab, et paljud hotellid jagavad omavahel ebasoovitavate külaliste nimekirja, kes on varem varastamisega vahele jäänud. Seega võib vabalt juhtuda, et kui sa varastad kohvitassi Hiltonist, on sul raskusi toa broneerimisega Holiday Innis. Hotellid üle maailma kannatavad nimelt igal aastal varastamise tõttu kahju üle 100 miljoni dollari, seega ei maksa imestada, kui pihta pandud rätik hiljem su arvele lisatakse.

Kui sa aga ilmtingimata pead midagi varastama, piirdu tualett-tarvetega või kui sulle väga meeldib rätik või hommikumantel, helista vastuvõtulauda ja küsi, kas võid selle võtta või osta – paljudes hotellides on see võimalus olemas. Jäta kunstiteosed ja elektroonika aga maha, need su käsipagasisse niikuinii mahu.