Õuduste aeg: kaheksa kõige kummituslikumat sihtkohta, mis panevad hinge värisema

Panime Independenti abiga kokku nimekirja maailma kõige kõhedamatest sihtkohtadest. Vaata galeriid!

FOTO: Wikimedia Commons

Houska loss, Houska, Tšehhi

Houska loss asub Prahast vaid umbes 50 kilomeetri kaugusel, kuid usutakse, et tegemist on põrguväravaga. Loss ehitati 13. sajandi teisel poolel ning kõige kummastavam on lossi arhitektuur – see ehitati üle suure augu, mis on nii sügav ja pime, et põhja pole näha. Usutakse, et august ronisid välja looma-inimese hübriidid ning muud kuratlikud olendid. Lossis puudub veevarustus, köök ja paistab, et see pole mõeldud inimestele elamiseks. Senini on mõistatuseks, miks see eksisteerib – ehk tõesti selleks, et varjata põrguväravat.

FOTO: Wikimedia Commons

Stanley hotell, Colorado, USA

Estesi org Colorados oli kunagi koduks põlisameeriklastele ning sinna ehitas leiutaja Freelan Oscar Stanley aastal 1909 nüüdseks kurikuulsaks saanud hotelli. Hotell vajus hooletusse, kuid aastal 1970 külastas seda Stephen King, kes kirjutas ööbimisest inspiratsiooni saades raamatu «The Shining», mille põhjal vändati ka film. Väidetavalt on hotell tõesti vaimudest vaevatud, senini ilmub fototõendeid selle koridorides rändavate kummituste kohta.

FOTO: Wikimedia Commons

Beelitz-Heilstätteni haigla, Beelitz, Saksamaa

Saksamaa väikelinn Beelitz on koht, kus asub üks kõige kurikuulsamaid haiglaid. See ehitati aastal 1898 ning esialgu plaaniti seda sanatooriumiks. Esimese maailmasõja ajal sai sellest aga sõjaväehaigla, kus Adolf Hitler veetis 1916. aastal aega vigastusest paranedes. Kui Ida-Saksamaa sai Nõukogude omaks, asus seal aastani 1995 punaarmee militaarhaigla. Suur osa haiglast on praegu suletud ning atmosfäär on tänu minevikule seal väga kõhe.

FOTO: Wikimedia Commons

Pealuutorn, Niš, Serbia

Kui mais 1809 esimene Serbia ülestõus pärast Čegari lahingut alla suruti, ei olnud Ottomanid võimujätkamisega enam rahul. Et järgmisi ülestõuse ära hoida, mõrvati mässulised ning nende pealuud müüriti Čele kula'sse ehk pealuutorni. Praegu on see üks riigi külastatumaid kohti ning igaveseks märgiks serblaste iseseisvuspüüdluste auks.

FOTO: Wikimedia Commons

Pripjati lõbustuspark, Pripjat, Ukraina

Lõbustuspark pidi avatama mais 1986, et tähistada Nõukogude maipühi. Plaanid aga muutusid tänu Tšernobõli katastroofile – vaid mõned kilomeetrid eemal. Lõbustusparki ei avatudki, kuid sellest on saanud üks tuumakatastroofi sümboleid.

FOTO: Wikimedia Commons

Loftus Hall, Wexfordi maakond, Iirimaa

Loftus Hall on väidetavalt üks kummituslikemaid mõisaid. Räägitakse, et selle koridorides rändab Anne Tottenhami vaim – tegemist oli tütarlapsega, kes läks hulluks, kui nägi kummalist sõrgadega meest.

FOTO: Wikimedia Commons

Nukkude saar, Mexico City, Mehhiko

Xochimilco asteekideaegsed kanalid asuvad Mexico Cityst lõunas ning tegemist on väga populaarse sihtkohaga nende jaoks, kes tahavad linnasüdamest eemale saada. Siiski on need ka koduks Isla de la Munecasele, saarele, mis on täis puude külge riputatud nukke. Kunagi leiti saare lähedalt hukkunud tüdruk ning kui saarele randus nukk, arvas saarevalvur, et see kuulus tüdrukule. Ta riputas selle üles, kuid aja jooksul muutus saarevalvur aina häiritumaks, riputas üles aina rohkem nukke ning uskus, et need on surnud tüdrukute hingedest vaevatud. Aastal 2001 leiti saarevalvur surnuna samast kohast, kust ta kunagi tüdruku leidis.

FOTO: Wikimedia Commons

Hashima saar, Nagasaki, Jaapan