Õõvastav! Lutikad puresid British Airways lennu ajal reisijaid

Heather Szilagyi lendas Vancouverist Londonisse koos oma kihlatu ja kaheksa aastase pojaga, vahendab BBC. Lennu ajal märkas naine lutikaid ning andis sellest kohe teada lennusaatjatele. Paraku öeldi talle, et kahjuks ei saa nad oma istekohti vahetada. Seetõttu pidid nad terve öö kestnud lennu veetma koos lutikatega.

Each bed bug bites 3 times then goes back into hiding. This is just my daughter's calves. That's more than a few bugs. #britishairways pic.twitter.com/2WtAGA8PFd — Heather Szilagyi (@heatherfact) October 12, 2017

Szilagyi sõnul ärkas nii tema kui ta tütar hommikul tugevate lutikahammustustega.

British Airways esindaja sõnul on lennufirma naisega ühenduses olnud ning nad uurivad olukorda. Lisaks olevat rohkem kui 280 000 lendu aastas teevas ettevõttes lutikate esinemine äärmiselt harv juhus. Sellegipoolest väitis esindaja, et lennukeid kontrollitakse pidevalt ning seistakse hea selle eest, et midagi säärast ette ei tuleks.

Szilagyi ütles, et kuna ta on ise hotellinduses töötanud, tunneb ta lutikad kohe ära. Lennu ajal märkaski ka eesoleval istmel mitut lutikat. Kui ta lennusaatja poole pöördus, öeldi talle vaid, et meil on kahju, aga oleme välja müüdud ja ei saa midagi ette võtta.

Pärast lendu võttis ta klienditoega ühendust, et olla kindel, et nad ei peaks sama lennukiga koju lendama. Kuna klienditoega rääkimine ei kandnud vilja, postitas naine pildid putukahammustustest Twitterisse.

Alles siis otsustas lennufirma vabandada ning pakkus neile tagasilennuks koju äriklassis lendamist.