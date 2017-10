10 ainulaadset paika Eestis, mida kindlasti külastada

Kiviõli Seikluskeskus

Ida-Viru maakond, Kiviõli

Kiviõli seikluskeskus / Puhka Eestis/ Ida-Viru Turismiklaster

Kiviõli Seikluskeskus asub Kiviõli linna põhjapoolses küljes oleval vanal tuhamäel. Mägi on jagatud kaheks - suusamägi, kus asuvad pikimad suusanõlvad ja põnevaim lumelauapark. Suvel on mäel terviserada, samuti ka downhilli- ja mägiautode rajad ja 700 m trosslaskumine. Mäe teine pool on motokeskus ja seal on Eesti esimene MM-etapi rada. Raja pikkus 1950 m, kõrguste vahe 26 m. Suvel on suurim sündmus keskuses korraldatav kahepäevane Kiviõli Motofestival.

Eesti Kaevandusmuuseum

Ida-Viru maakond, Kohtla-Nõmme alev

/ Puhka Eestis/Eesti Kaevandusmuuseum

Tahad tõelisest kaevurielust maigu suhu saada? Siis ei jää muud üle, kui kummikud jalga, puhvaika selga ja lamp kätte. Just maa all näed, kuuled, maitsed ja tunned seda, mida mehedki, kes mitukümmend aastat igapäevaselt maa all rasket tööd tegid. Nüüd avatud ka Rikastusvabrik, mis näitab Sulle põlevkivi teekonda maa peal, räägib energia tekkimisest ja sellest, mis tulevikus energia valdkonnas juhtuma hakkab. Lapsi ootab kaevandusmuuseumis põnev Mutimaa.

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik

Võru maakond, Uhtjärve küla

Uhtjärve Ürgoru nõiariik / Puhka Eestis/Uhtjärve Ürgoru Nõiariik

Kui soovid külastada ja ööbida maailma väikseimas ja erilisemas riigis, siis sea sammud Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi poole võrumaal. Küsi, et sulle tutvustataks nõiariigi valdusi ja jutustataks kohalikke legende. Nõiaköögis saad maitsta erinevaid nõiaroogi, ettetellides toitlustuse. Aktiivseid vaba aja tegevusi jätkub terveks päevaks, ent ainulaadseid tegevusi - tugitooli jalgpalli ja luuaviset pead kindlasti proovima. Majutuseks on mõnusad toad ja neile, kes soovivad veidi ekstreemsust, on kanajalgadel majakestes ööbimine põnev ettevõtmine.

Rõuge vaatetorn Pesapuu

Võru maakond, Tindi küla

Rõuge vaatetorn Pesapuu / Puhka Eestis/Martin Mark

„Pesapuu" vaatetorni kõrgus on 30 meetrit (ülemine vaateplatvorm asub 27 meetri kõrgusel) ning välimuselt meenutab ta kahe linnupesaga puud. Teose idee autor on arhitekt Karmo Tõra. Pesapuu torn pole pilkupüüdev mitte ainult päevasel ajal vaid ka öösiti, kui süttivad torni tüve, vaateplatvormideks olevaid „linnupesi" ja torni tippu kroonivat „kuldmuna" valgustavad erivärvilised tuled." Lapsed saavad ronida madalamal asuva platvormi peale või vaadelda vahvat valgusmängu eemalt. Torni tipust avanevad maalilised vaated Ööbikuorule ja ülejäänud Võrumaale. Pesapuud saab külastada ööpäevaringselt.

Järva-Jaani vanatehnika varjupaik

Järva maakond, Järva-Jaani alev

Järva-Jaani vanatehnika varjupaik / Toomas Tuul

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga idee on lähiminevikus meie teedel liikunud sõidukite, samuti endisaegse põllutehnika ja teetöömasinate ning tuletõrjetehnika koondamine huvilistele vaatamiseks. Hetkel keskendutakse veel säilinud tehnika kogumisele ja eksponeerimisele tulmenäitusena, seetõttu tehnikat eksponeeritakse saabunud seisundis. Varjupaik asub eramaal ja on külastatav päikesetõusust päikeseloojanguni. Varjupaiga sissepääsu kõrval on kassaauto, mille kapoti sisse saab iga külastaja panna piletitasu kui vaatate iseseisvalt.