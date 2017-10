Maailma kõige taimetoidu sõbralikumad riigid on selgunud

Selleks, et aidata nii reisivaid taimetoitlasi kui ka lihasõpru, kes soovivad reisides kergema toidu peal olla, pani reisportaal Oliver’s Travels kokku nimekirja maailma kõige taimetoidu sõbralikumatest riikidest. Nad arvestasid 183 maailma riigis olevate taimetoidu restoranide arvu elanike arvu kohta ning võtsid arvesse ka aastast lihatarbimist.

Uuringu tulemusena selgus, et kõige taimetoidu sõbralikum riik maailmas on Šeišellid, kuna selles riigis on väike rahvaarv, kuid palju taimetoidu restorane. Samuti on kohalike lihatarbimine võrdlemisi madal, keskmiselt 35.6 kilogrammi inimese kohta aastas (võrdluseks, Ameerika Ühendriikides tarbitakse keskmiselt 120.2 kilogrammi liha aastas).

Kõrgele kohale jõudsid samuti Tai, Malaisia ja Sao Tome ja Principe.

Üllataval kombel on arvuliselt kõige rohkem taimetoidu restorane maailmas Ameerika Ühendriikides. Kuid kuna Ühendriigid on ka lihatarbimise poolest esirinnas, ei mahu nad kõige taimetoidusõbralikemate riikide TOP kahekümne hulka.

Kõige vähem tarbitakse liha Bhutanis, vaid 3 kilogrammi aastas inimese kohta.

Eesti on taimetoidu sõbralikkuse poolest 40. kohal, kuna siin on iga taimetoidu restorani kohta 22 976 inimest.

Vaata, millised riigid on kõige taimetoidu sõbralikumad eri maailmajagudes:

Euroopa: Suurbritannia

Aafrika: Šeišellid

Aasia: Tai

Põhja-Ameerika: Belize

Lõuna-Ameerika: Peruu

Okeaania: Solomoni saared

/ Oliver's Travels

Kõigi maailma riikide tabelit ja lähemat infot uuringu kohta näed Oliver’s Travels kodulehelt.