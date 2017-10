Kus veeta surfipuhkus?

«Lohesurf on juba pikemat aega maailmas ja viimastel aastatel ka Eestis väga populaarseks saanud,» ütleb Kristi Pähklimägi (Kristi’s Kiteboarding). Tema sõnul pakub lohesurf head võimalust end välja lülitada ja palju aega looduses veeta.

Kuigi lohesurfioskusi on lihtne omandada, võiks Kristi sõnul enne varustuse soetamist siiski koolitusel käia. «Ise õppides võivad tagajärjed olla üsna kurvad – võib vigastada nii lohet kui ka ennast ja teisi inimesi,» toonitab ta, lisades, et tuule ja lohe jõudu ei tohiks alahinnata. «Peamised reeglid lohesurfiks on sobiva ranna leidmine, tuulele vastava suurusega lohe valimine ja ilma hindamine.»

Armastatud surfamisliigiks on ka purjelauaga sõitmine. Toomas Jürjo Aloha Surfist toob välja, et eriti just algajad saavad kasutada täispumbatavaid purjesid, mida on tunduvalt kergem veest välja vedada. «Nii saadki keskenduda teooria õppimisele praktika kaudu. Kui varem kestis purjelaua algõpetus umbes neli tundi, siis nüüd saab inimesed juba poole tunniga sõitma.»

Kuhu minna?

Kristi sõnul on ka Eestis väga palju häid kohti lohesurfi harrastamiseks. «Tuuled aga puhuvad meil kaootiliselt ja bikiinisurfi jaoks on paraku ka suvel liiga külm,» nendib ta. «Nii tulevadki mängu välismaised surfipaigad. Üks parimaid ja lähimaid sihtkohti on Egiptus. Punasel merel puhub tuul peaaegu aasta ringi ühest suunast, vesi on kristallpuhas ja sile. Sealsed laguunid ja ühtlased tuuled sobivad eriti hästi algajale ja ka juba edasijõudnule trikkide õppimiseks.»

Armastatud sihtkohtadena toob ta veel välja Brasiilia, Sri Lanka, Lõuna-Aafrika vabariigi, Filipiinid, Dominikaani vabariigi, Vietnami. «Lähemal asuvatest Kreeka, Itaalia ja Hispaania. Kõigis neis puhuvad tuuled surfihooajal peaaegu iga päev,» ütleb Kristi, lisades, et tema meeskond avastas eelmisel aastal Keenia. «Armusime Keeniasse jäägitult. Aafrikas on lisaks iga päev puhuvale tuulele midagi kirjeldamatult maagilist.»

Millega arvestada?

«Soovitan kindlasti enne reisi eeltööd teha ja uurida, millal on hooaeg, missugused on kohapealsed tingimused, varustuse rendivõimalused või surfiklubid. Tõeliselt metsikusse paika ei tasuks algajal minna. Arvestama peaks ka sellega, et varustuse rendihinnad võivad mõnes paigas olla 50–100 eurot päevas,» sõnab Kristi, täpsustades, et hooaeg sõltub sellest, millal ja millisest suunast tuul puhub, ja sellest, et parasjagu poleks vihmaperioodi.

Toomas lisab, et eri stiiliga surfireisidele varustuse kaasavõtmine sõltub ka sellest, kui kaua puhkamiseks aega on. «Kui selleks on vaid üks nädal, siis on lihtsam kohale lennata ja sealt varustus rentida, kui aga reis on juba kolm nädalat või kuu aega pikk, on mõistlik oma varustuse kaasavõtmist kaaluda.»

Nii purjelaua kui ka lohesurfi puhul tuleb Toomase sõnul kindlasti selgeks teha, missugune on sinu tase. «Vastavalt sellele valida ka sihtkohad. Hea on sõita seal, kus pole liigselt laineid, samas on ka sihtkohti, kus ongi ainult lained. Oluline on reisi planeerides olla täiesti kindel, et ei satuks valesse kohta. Uuri, missugusele tasemele sihtkoht sobib ja kuidas on seal lood hoovustega.»

Tekst: Kairit Kütt

Pikemalt loe ajakirjast Sport.