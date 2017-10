Digitaalse turismi mõttekoja juht: Eesti tuleviku turistid lähevad vanalinna asemel metsa

Eile Filmimuuseumis toimunud Euroopa Turismifoorumit külastanud Digitaalse Turismi Mõttekoja juht Nicholas Hall usub, et viis kuidas inimesed reisivad, on muutumas. Reisimine hõlmab üha enam mitte lihtsalt kaunite paikade vaatamist ja kohalike inimeste veidruste üle imestamist, vaid sihtkoha kogemist just nii, nagu seda teevad kohalikud.

Digitaalse turismi mõttekoja juht Nicholas Hall / Erakogu

«Kui uuema põlvkonna turistil on võimalik valida, kas kogeda midagi väga eestlaslikku või külastada ajaloolisi hooneid, siis valib ta igal juhul kohaliku eestlasliku kogemuse,» sõnas Hall.

Tema sõnul on Eesti juba ka ise pööranud turismikampaaniates tähelepanu siinsetele hingelistele väärtustele ja eriti eestlaste sidemele looduse ja metsadega.

«Kõik eestlased käivad metsas ja see loodusearmastus on tõeliselt eestlaste identiteedi osa. Seetõttu usun, et kui uuema põlvkonna turistid tahavad saada ehedat kogemust ning tunda omal nahal kuidas kohalikud siin elavad, siis lähevad nad just metsa. Just nagu eestlased,» mõtiskles ta.

Hall lisas, et loomulikult ei tähenda see, et kõik turistid hakkaksid massiliselt metsa minema. Tema sõnul jääb vanalinn endiselt atraktiivseks Aasiast tulnud külastajatele ning lühikese linnapuhkuse otsijale. Kuid Euroopa ning üldisemalt uuema põlvkonna turistid soovivad kogeda just Eesti looduses viibimist nii nagu eestlased.

Mõttekoja juht usub, et eestlaste jaoks on nüüd on oluline mõelda selle peale, kuidas see suurepärane toode (Eesti metsade ja looduse kogemine) turistideni viia ning see kogemus nende jaoks võimalikult lihtsaks ja mugavaks teha.

«Kui ma praegu guugeldan, et mida Eestis looduses teha, saan ma muidugi mõne vastuse. Kuid hetkel on see üsna segane. Puudub kindel infrastruktuur ning turistile, kes kohalikku olustikku ei tunne, on üksi omal jalal metsa minek loomulikult hirmutav.»

Ta pakub välja, et alustada saaks kas või loodusebussist, mis viiks külastajaid Eesti kaunitele matkaradadele.