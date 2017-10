Võimalik vaid Venemaal! Rendi endale uhkete Instagrami fotode jaoks soodsalt eralennuk

Venemaal maksab kahetunnine fotosessioon eralennukil koos fotograafiga 200 euro ringis, vahendab Business Insider. See tähendab, et isegi tavainimesed saavad endale nüüd rentida (maismaal oleva) eralennuki, et sellega mõned luksuslikud pildid klõpsida.

Moskvas asuv PrivateJet Studio on üks ettevõtetest, kes müüb kahetunniseid fotosessioone Gulfstream G650 eralennukile 14 000 rubla eest (206 eurot). Kui lased hoopis sõbral pilte teha ning fotograafi ei vaja, maksab lennuki rent 11 000 rubla (162 eurot). Video eest tuleb välja käia 25 000 rubla (368 eurot).

Lisaks on võimalik kohapeal palgata juuksur ja jumestaja, kes teeb ka sinu enda välimuse glamuurseks.

Võid näiteks parkida oma auto otse lennuki ette, et kogemus ikka võimalikult ehe tunduks.

