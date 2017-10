Lihtne trikk, kuidas ennetada lennuväsimust

Kõik, kes on kunagi reisinud erinevate ajavööndite vahel, teavad, kui õudne võib olla lennuväsimus, kui su keha peab järsku harjuma hoopis teistsuguse valguse-pimeda rütmiga. Sul võivad tekkida häired isu, seedimise ja vererõhuga, rääkimata väsimusest ja tujumuutustest.

Kuid on üks lihtne trikk, kuidas kõigest sellest täielikult hoiduda. Uneekspert dr Breus ütleb väljaandes Express, et lahenduseks on reserveerida aknaalune koht. «Nii saad sa ise kontrollida valguse ja pimeduse hulka,» õpetab spetsialist. Samas on väga oluline teada, kummal pool istuda. Ideaalne oleks naalduda lennukiseina vastu, kuid sõltub, kummal küljel sa tavaliselt magad. Breusi sõnul tasubki seetõttu valida iste, mis asub sellel pool, kus sa ka tavaliselt magad. «Kui sinu voodipool on tavaliselt parem, siis istu ka lennukis paremas reas.»

Teine boonus akna all istumisel on see, et keegi ei sega sinust möödudes sinu und, kuid sina võid siiski teisi häirida, kui tualettiminekuks neist mööduma pead.

Samuti aitab reisiväsimusest võitu saamisele väljas viibimine, sest looduslik valgus aitab kehal paremini kohaneda.